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İki vapur, yoğun sis nedeniyle çarpışma tehlikesi yaşadı - Son Dakika

İki vapur, yoğun sis nedeniyle çarpışma tehlikesi yaşadı

06.11.2021 22:06

Kadıköy-Ortaköy seferini yapan vapurun, yoğun sis arasında başka bir vapurla çarpışmaktan son anda kurtulduğu anlar kameraya yansıdı.

Kadıköy- Ortaköy seferini yapan vapurun, yoğun sis arasında başka bir vapurla çarpışmaktan son anda kurtulduğu anlar kameraya yansıdı.

Yoğun sisin görüldüğü İstanbul'da dün Kadıköy-Ortaköy seferini yapan bir vapur, başka bir vapurla çarpışma tehlikesi yaşadı.

Vapurun, tehlikenin ardından seferini tamamlayamayarak, Üsküdar iskelesine demirlediği öğrenildi.

O anları vapurdan görüntüleyen Fatih Ural, AA muhabirine olayın gerçekleşme anını şöyle anlattı:

"Dün saat 18.00 civarında Kadıköy'den Ortaköy'e gitmek için vapur iskelesine geldim. Oradaki görevliler önce seferlerin iptal olduğunu söylediler. Vatandaşları geri göndermeye başladılar. Sonra kararlarını değiştirip seferlerin açıldığını, binebileceğimizi söylediler.

Bindik. Çok sis vardı gerçekten. Bir anda yanımızdaki vapur belirdi. Herkes korkudan bir yerlere sarılmaya başladı. Ben de hemen çekim yapmaya başladım. Sıfıra sıfır, gerçekten teğet geçti. Ondan sonra zaten kaptanımız Üsküdar'a bizi bıraktı, seferler de iptal oldu."

İki vapur, yoğun sis nedeniyle çarpışma tehlikesi yaşadı
İki vapur, yoğun sis nedeniyle çarpışma tehlikesi yaşadı
İki vapur, yoğun sis nedeniyle çarpışma tehlikesi yaşadı
İki vapur, yoğun sis nedeniyle çarpışma tehlikesi yaşadı

İstanbul, Üsküdar, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İki vapur, yoğun sis nedeniyle çarpışma tehlikesi yaşadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İki vapur, yoğun sis nedeniyle çarpışma tehlikesi yaşadı - Son Dakika
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