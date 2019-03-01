Son Dakika Haberleri: İki Veli Arasında Çıkan Kavga Cinayetle Bitti

İki Veli Arasında Çıkan Kavga Cinayetle Bitti

7 dakika önce

AYDIN'ın Didim ilçesinde, ilkokul öğrencisinin velisi Orhan İ. (45), okulda tartıştığı başka öğrencinin velisi Dilek Atalay'ı (37), caddede tekrar karşılaşınca tabancayla sırtından ve göğsünden vurarak öldürdü.

İki Veli Arasında Çıkan Kavga Cinayetle Bitti, System.String[]
AYDIN'ın Didim ilçesinde, ilkokul öğrencisinin velisi Orhan İ. (45), okulda tartıştığı başka öğrencinin velisi Dilek Atalay'ı (37), caddede tekrar karşılaşınca tabancayla sırtından ve göğsünden vurarak öldürdü. Gözaltına alınan Orhan İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında  Çamlık Mahallesi'nde meydana geldi. Didim Valiler İlkokulu'na gelen veliler Dilek Atalay ile Orhan İ. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Çevredeki diğer veliler tarafından tartışma sonlandırıldı. Ardından iki veli, okulun yakınlarındaki  Ege Caddesi'nde karşılaşınca tartışma tekrar başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle Orhan İ., belindeki tabancasını çıkartıp, Atalay'a iki el ateş etti. Bir çocuk annesi Atalay, göğsüne ve sırtına isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Atalay, bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Atalay, durumu ağır olduğu için  Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Atalay, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Soruşturma başlatan polis, suç aleti tabancayla birlike Orhan İ.'yi gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Orhan İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

- Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 06:39 Kaynak: DHA

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