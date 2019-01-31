İki Vincin Birbirine Girme Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı
1 saat önce
- İki vincin birbirine girme anı güvenlik kamerasına yansıdı İki vinç birbirine girdi: 1 yaralıİSTANBUL - Sancaktepe'de sanayiden yola çıkan vince başka bir vinç hızla çarptı.
- İki vincin birbirine girme anı güvenlik kamerasına yansıdı
İki vinç birbirine girdi: 1 yaralı
İSTANBUL - Sancaktepe
'de sanayiden yola çıkan vince başka bir vinç hızla çarptı. Kazada bir kişi yaralanırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Sancaktepe Eyüpsultan Mahallesi Hoca Nasreddin Caddesi üzerinde saat 10.30 sularında meydana geldi. 34 EH 6776 plakalı Ömer Kozakoğlu yönetimindeki vinç sanayiden çıkmak üzere yola girerken karşı yönden gelen 34 BN 3847 plakalı Kenan Çaygan'ın kullandığı vinci fark etmedi. Hızını alamayan Çaygan ise doğruca Kozakoğlu'nun kullandığı vince çarptı. Kaza sonucu Kenan Çaygan hafif yaralandı. Kaza sonrası olay yerine polis ve ambulan ekipleri sevk edildi. Çaygan ambulansla çevredeki en yakın hastaneye götürüldü. Kaza yapan Çaygan'ın kullandığı araçta oksijen tüpleri görülürken şans eseri herhangi bir patlama yaşanmadı. Polisin olayla ilgili araştırması sürüyor.
Olay anına tanıklık eden Kadir Yılmaz
yaralı şahsın sol bacağının vinçte sıkıştığını belirterek " Büyük vinç buradan çıkarken öbür vinci sollama yaparken birbirlerine vurdular. Öbür arabanın arkasında adam içinde sıkıştı. Sol tarafından vuruyor. Yaralı ismini bilmiyorum ama adamın kamyonun içinde sol bacağı sıkıştı. Kapıyı ittik, adamı kurtardık oradan. Ondan sonra ambulans geldi. Yaralıyı götürdü " dedi.
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
Kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Ömer Kozakoğlu'nun kullandığı vincin yola çıkarken karşı yönden gelen Kenan Çaygan yönetimindeki vinci fark etmediği görülüyor. Çaygan'ın kullandığı vinçte hızını alamayarak Kozakoğlu'nun kullandığı vince çarpıyor. Kaza sonrası ambulans olay yerine gelerek yaralıları götürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:32 Kaynak: İHA
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