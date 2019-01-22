Son Dakika Haberleri: İki Yaka Bir Dostluk

İki Yaka Bir Dostluk

46 dakika önce

MUĞLA (İHA) – Datça'da düzenlenen Dolunay Trophy gezisi, ilçenin karşı komşusu Bodrum Offroad Bodoff'un katılımıyla gerçekleştirildi.

İki Yaka Bir Dostluk, System.String[]
MUĞLA (İHA) – Datça'da düzenlenen Dolunay Trophy gezisi, ilçenin karşı komşusu Bodrum Offroad Bodoff'un katılımıyla gerçekleştirildi.

Datça Dolunay Trophy adı altında her sene düzenlenecek olan gezi kamp ağırlıklı organizasyonun amacı Muğla genelindeki kamp ve gezi severleri bir araya getirip dostlukları pekiştirmek olarak belirlendi. Datça'daki gezilecek ve görülecek yerleri tanıtıp bir nebze de olsa esnafa kış ortasında bir nefes aldırmanın amaçlandığı gezide, Datça Offroad Datoff üyeleri büyük ilgi gören etkinliğin ikincisini düzenlemek için çalışmalara abaşladı. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 02:52 Kaynak: İHA

Muğla, Datça, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oyuncu Meltem Cumbul, Şişli'den Aday Olacağı Yönündeki Haberleri Yalanladı Belediye Başkan Adayı, Seçimlere Sayılı Günler Kala Hayatını Kaybetti

Son Seçimde AK Parti'nin Aldığı Oyu Bilen Anket Şirketi, İstanbul İçin Araştırma Yaptı Son Dakika! Silah Zoruyla Afganistan'a Kaçırılmak İstenen Rus Yolcu Uçağı, Acil İniş Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 15:38:49. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İki Yaka Bir Dostluk
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]