İki Yaka Bir Dostluk
46 dakika önce
MUĞLA (İHA) – Datça'da düzenlenen Dolunay Trophy gezisi, ilçenin karşı komşusu Bodrum Offroad Bodoff'un katılımıyla gerçekleştirildi.
MUĞLA (İHA) – Datça
'da düzenlenen Dolunay Trophy gezisi, ilçenin karşı komşusu Bodrum
Offroad Bodoff'un katılımıyla gerçekleştirildi.
Datça Dolunay Trophy adı altında her sene düzenlenecek olan gezi kamp ağırlıklı organizasyonun amacı Muğla
genelindeki kamp ve gezi severleri bir araya getirip dostlukları pekiştirmek olarak belirlendi. Datça'daki gezilecek ve görülecek yerleri tanıtıp bir nebze de olsa esnafa kış ortasında bir nefes aldırmanın amaçlandığı gezide, Datça Offroad Datoff üyeleri büyük ilgi gören etkinliğin ikincisini düzenlemek için çalışmalara abaşladı. - MUĞLA
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 02:52 Kaynak: İHA
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