Son Dakika Haberleri: "İki Yaka, Yarım Aşk" filminin gösterimi yapıldı
Son Dakika Güncel 'İki Yaka, Yarım Aşk' filminin gösterimi yapıldı - Son Dakika

"İki Yaka, Yarım Aşk" filminin gösterimi yapıldı

6 saat önce

Muğla'da mübadele dönemini konu alan "İki Yaka, Yarım Aşk" adlı kısa filmin gösterimi gerçekleştirildi.

Muğla'da mübadele dönemini konu alan "İki Yaka, Yarım Aşk" adlı kısa filmin gösterimi gerçekleştirildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Topluluğu (UISAT) tarafından düzenlenen etkinlikte, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, filmi başrol oyuncusu Selda Alkor ve yönetmeni Nurdan Tümbek Tekeoğlu ile birlikte izledi.

Öğrencilerin ve akademisyenlerin yoğun ilgi gösterdiği gösterim sonrası, Alkor ve Tekeoğlu'nun katılımıyla söyleşi düzenlendi.

Selda Alkor, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tekeoğlu'nun kendisini kısa filmle tanıştırmasıyla uzun metrajlı filmlerin ardından kısa metrajlı filmlere başladığını söyledi.

"İki Yaka, Yarım Aşk"ın biraz daha orta metrajlı film şeklinde olduğunu ve mübadele gibi çok önemli bir konuyu ele aldığını belirten Alkor, "Lozan Barış Antlaşmasıyla yapılan mübadelenin getirmiş olduğu değişim esnasında insanların yaşadıkları, gerçekten film olacak kadar önemli. Seve seve oynadım. Mübadele nedir, insanlar bu mübadele sırasında neler yaşamışlar, neler çekmişler, o arada öğrendim." diye konuştu.

Yönetmen Tekeoğlu da üçüncü kuşak Selanik mübadili torunu olduğunu ifade etti.

Dedesinin, anneannesi ve teyzesi ile Selanik'ten 1923'te İzmir Karaburun'a yerleştiğini anlatan Tekeoğlu, "Çok büyük acılar, bireysel ve toplumsal travmalar yaşanmış. Dedem vefat ettiğinde 13-14 yaşındaydım. Onun yarı mutlu gözlerini hatırlıyorum. Hem mutlu hem mutsuzdu. Çünkü oraları bir daha göremedi." dedi.

İki Yaka, Yarım Aşk filminin gösterimi yapıldı

Selda Alkor, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 11:01 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Termik santral teklifine kabul oyu veren 3 vekil yasayı veto eden Erdoğan'a teşekkür etti
Selahattin Demirtaş'ın kardeşi: Hayati tehlike doğuracak bir durum tespit edilmedi Adalet Bakanlığı'nın yaptığı arabuluculuk sınavına 200 milletvekilinin de girdiği ortaya çıktı Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'de devam eden operasyonlarda 2 askerin şehit olduğunu açıkladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 05:11:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "İki Yaka, Yarım Aşk" filminin gösterimi yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]