İki yaşındaki Aybüke'nin ölümüne neden olan alkollü sürücüye 5 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika

İki yaşındaki Aybüke'nin ölümüne neden olan alkollü sürücüye 5 yıl hapis cezası verildi

17.11.2020 15:29
İki yaşındaki Aybüke'nin ölümüne neden olan alkollü sürücüye 5 yıl hapis cezası verildi, System.String[]

Konya'da alkollü ve ehliyetsiz araç kullanırken iki yaşındaki Aybüke Kurt'un bulunduğu arabaya arkadan çarparak bebeğin ölümüne yol açan sürücü, "Taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 5 yıl hapisle cezalandırıldı.

Konya'da alkollü ve ehliyetsiz araç kullanırken iki yaşındaki Aybüke Kurt'un bulunduğu arabaya arkadan çarparak bebeğin ölümüne yol açan sürücü, "Taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 5 yıl hapisle cezalandırıldı.

Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Emel Gümüş, Aybüke Kurt'un ailesi ve taraf avukatları katıldı.

Gümüş savunmasında, "Suç tarihinden önceki akşam arkadaşlarımla buluştum, birlikte alkol aldık. Sonrasında yatıp uyudum. Sabah uyandım ve kiralık aracımla işe gitmek üzere yola çıktım. Kaza yerine geldiğimde, araçların durduğunu görür görmez ben de frene bastım ama duramadım ve kaza meydana geldi. Araç kiralama firmasının araca taktığı GPRS cihazının verilerine göre hızım 90-95 kilometre civarındaymış. Önceki gün alkol almıştım ama kaza sırasında alkolün etkisi altında değildim. Kendimdeydim." ifadesini kullandı.

Ölen Aybüke Kurt'un babası Samet Kurt, sanıktan şikayetçi olduklarını ve en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ettiklerini belirtti.

Kaza gününü anlatan Kurt, şunları kaydetti:

"Trafik ışıklarının kırmızı yandığını görmemiz ve ayrıca önümüzdeki araçların durması üzerine ben de durdum. 10 saniye kadar geçmişti, dikiz aynasından bakmamla birlikte sanığın kullandığı araç gelip bize çarptı. Kazada ben yaralandım, ön koltukta olan ve yaralanan eşimi kendi imkanlarımla çıkardım. Kızım arkada sıkışmıştı, onu çıkaramadım. Yardımlarla kızımı da çıkardık ama daha sonra vefat etti. Ben hem kendi yaralanmamdan dolayı hem de kızımın vefatından dolayı sanıktan şikayetçiyim."

Anne Teslime Kurt da olay nedeniyle kızını kaybettiği ve yaralandığı gerekçesiyle sanıktan şikayetçi oldu.

Kurt ailesinin avukatlarından Cihat Tanrıkulu, sanığın savunmasında aileden özür dilemediğine ve pişman olduğunu belirtmediğine dikkati çekti.

Hazırlık aşamasında düzenlenen raporlara göre sanığın "tam kusurlu" bulunduğunu hatırlatan Tanrıkulu, "Sanık kendi beyanında bu olaydan bir hafta önce yine alkollü olarak kazaya karıştığını söylemektedir. Sanığın bu beyanları da dikkate alındığında olayda olası kasıt hükümlerinin uygulanma koşullarının gerçekleştiği anlaşılmaktadır." dedi.

Beyanların ardından mütalaasını açıklayan iddia makamı, sanığın "Bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Gümüş'ün "Taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 5 yıl hapisle cezalandırılmasına ve ehliyetinin 2 yıl 6 ay süreyle geri alınmasına karar verdi.

Olay

Konya'nın Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Yolu'ndaki Cumhuriyet Polis Merkezi önünde, Emel Gümüş'ün kullandığı 34 AAN 361 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta duran Samet Kurt (31) idaresindeki 42 CRL 81 araca arkadan çarpmıştı.

Dört aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan Samet Kurt, eşi Teslime Kurt (28) ve bebek koltuğundaki Aybüke Kurt, hastaneye kaldırılmıştı. Durumu ağır olan Aybüke bebek, yoğun bakım ünitesine alınmış, bir haftayı aşkın yaşam mücadelesini 15 Eylül'de kaybetmişti.

Tutuklanan Gümüş'ün, ehliyetsiz ve 120 promil alkollü olduğu tespit edilmişti. Gümüş'ün kazadan bir hafta önce alkollüyken hasarlı trafik kazasına karıştığı, ehliyetine 6 ay süreyle el konulduğu, son kazadaki aracın ise kiralık olduğu belirlenmişti.

Samet Kurt, Gümüş, Konya, Kaza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İki yaşındaki Aybüke'nin ölümüne neden olan alkollü sürücüye 5 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika


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