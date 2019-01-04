Son Dakika Haberleri: İki Yaşındaki Çocuğunu Rehin Aldığı İddiası

İki Yaşındaki Çocuğunu Rehin Aldığı İddiası

50 dakika önce

Zonguldak'ta, 2 yaşındaki kızını rehin alan baba, polislerin ikna çabalarının ardından, gözaltına alındı.

İki Yaşındaki Çocuğunu Rehin Aldığı İddiası, System.String[]
Zonguldak'ta, 2 yaşındaki kızını rehin alan baba, polislerin ikna çabalarının ardından, gözaltına alındı.

İddiaya göre, hakkında evden uzaklaştırma kararı bulunan ve bu kararı ihlal ettiği gerekçesiyle cezaevine konulan Kemal G. (38), tahliye olmasının ardından, imam nikahlı yaşadığı eşi Dilber M'nin evine gitti.

Dilber M'nin ayrılmak istediğini belirtmesi üzerine çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Dilber M., kendisine şiddet uygulamaya çalışan Kemal G'den kurtulmak için evin penceresinden kaçtı.

Kemal G'nin bu sırada 2 yaşındaki kızını alarak bir yakının evine gitmesinin ardından olay polis ekiplerine bildirildi.

Söz konusu eve giden ekipler, kızını rehin alan Kemal G'yi ikna etmeye çalıştı. Ekiplerin yaklaşık 20 dakikalık ikna çabalarının sonuçlanmasıyla Kemal G., gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, ifadesi alınmak üzere Karaelmas Polis Merkezine götürüldü.

Kemal G., polis merkezine götürüldüğü sırada görüntü almak isteyen basın mensuplarına saldırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:14 Kaynak: AA

Polis, Zonguldak, 3. Sayfa
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