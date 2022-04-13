İki yaşındaki çocuk kimyasal maddeyi şeker sanıp tüketince hastanelik oldu - Son Dakika
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İki yaşındaki çocuk kimyasal maddeyi şeker sanıp tüketince hastanelik oldu

13.04.2022 13:59
İki yaşındaki çocuk kimyasal maddeyi şeker sanıp tüketince hastanelik oldu

Zonguldak'ta bulaşık deterjanını şeker sanıp tüketen iki yaşındaki çocuk hastanelik oldu.

Zonguldak'ta bulaşık deterjanını şeker sanıp tüketen iki yaşındaki çocuk hastanelik oldu.

Edinilen bilgiye göre olay Kilimli ilçesinde yaşandı. İddialara göre iki yaşındaki Habip Y. isimli çocuk evdeki korizov madde içerikli bulaşık makinesi deterajının şeker sanıp içince fenalaştı. Ailesinin durumu fark etmesi üzerine Kilimli Semt Polikliniği'ne getirilen küçük çocuk burada yapılan ilk müdahalenin ardından BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi. Küçük çocuğun tedavisi sürüyor. - ZONGULDAK

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Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İki yaşındaki çocuk kimyasal maddeyi şeker sanıp tüketince hastanelik oldu - Son Dakika


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