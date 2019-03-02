Son Dakika Haberleri: İki Yaşındaki Tayyip, Cumhurbaşkanını Görmek İstiyor

İki Yaşındaki Tayyip, Cumhurbaşkanını Görmek İstiyor

1 saat önce

Rize'de yapacağı miting öncesi geceyi geçirdiği Güneysu'daki evinden ayrılışı sırasında kendisini bekleyen 2 yaşındaki adaşı Recep Tayip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşemedi.

İki Yaşındaki Tayyip, Cumhurbaşkanını Görmek İstiyor, System.String[]
Rize'de yapacağı miting öncesi geceyi geçirdiği Güneysu'daki evinden ayrılışı sırasında kendisini bekleyen 2 yaşındaki adaşı Recep Tayip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşemedi.

Sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın baba ocağı Güneysu'ya dedesi Namık Terzioğlu ile gelen Erdoğan, Cumhurbaşkanı ile görüşemedi.

Dede Terzioğlu, "Torunumu tanıştırmak için getirdim. Rize'ye geleceğini öğrendim. Dün akşam hava muhalefeti yüzünden getiremedim. Bugün sabah geldik. Kendilerine ulaşmak istiyoruz. 1994 yılında bir açık oturumda konuşması vardı. Nurettin Sözen'le, tartışması vardı. Orada bir kelime söyledi. Ondan sonra kendisine bir hayranlığım oluştu. Diğer torunlarım erkek olmadı. İlk erkek doğan torunumun ismini Recep Tayyip Erdoğan koydum. Bu dokuzuncu torunum. Ben aslen Of'yum. Ayrıca torunum da Trabzon spor üyesidir" diye konuştu. - RİZE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 03:11 Kaynak: İHA

Rize, Cumhurbaşkanı, Güneysu, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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