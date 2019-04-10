İki Yaşlı Kardeşi Dolandıran Şahıslar Adliyeye Sevk Edildi
1 saat önce
İki yaşlı kardeşi dolandıran şahıslar adliyeye sevk edildiSAMSUN - Muğla'da telefonla ile aradıkları kardeşleri terör örgütünün adlarına kredi kartı çıkarttığını söyleyerek korkutup kandırarak 150 bin lira para ile banka kasasında bulunan yüklü miktarda altınları alan 2 kişi Samsun'da...
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:52 Kaynak: İHA
İki yaşlı kardeşi dolandıran şahıslar adliyeye sevk edildi
SAMSUN - Muğla
'da telefonla ile aradıkları kardeşleri terör örgütünün adlarına kredi kartı çıkarttığını söyleyerek korkutup kandırarak 150 bin lira para ile banka kasasında bulunan yüklü miktarda altınları alan 2 kişi Samsun
'da yakalanarak adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Muğla'da yaşayan Ö.B.ve kardeşi G.B'yi telefonla arayan dolandırıcılar terör örgütlerinin adlarına kredi kartı çıkartıp örgüt adına alış veriş yaptıklarını söyleyerek korkutup kandırarak banka hesabınızı inceleyeceklerini söyleyerek önce 100 bin lira parayı evinin önünden elden teslim aldılar. Dolandırıcılar daha sonra 50 bin lira daha parayı elden teslim aldılar. Dolandırıcılar aldıkları toplam 150 bin lira parayla da yetinmeyip söz konusu kardeşlerin bankadaki kasada bulunan 70 adet altın bilezik, 60 adet çeyrek altın, 100 adet Cumhuriyet altınını belirledikleri adreste elden teslim alıp kayıplara karıştılar. Muğla polis şikayet üzerine dolandırıcılık olayını gerçekleştiren Mehmet S. ve Umut S.'nin kimliğini tespit etti. 2 kişi Samsun Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Bürosu ekipleri tarafından Samsun'un Atakum
ilçesi Körfez
Mahallesi'ndeki bir otelde yakalanarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan Mehmet S. ve Umut S.'niın üzerilerinde 20 bin lira para ele geçirildi. Mehmet S. ve Umut S. bugün Samsun Adliyesi
'ne sevk edildi. Şüphelilerin Muğla Adliyesi'ne Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile ifade verecekleri öğrenildi.
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