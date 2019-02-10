Son Dakika Haberleri: İki Yayayı Öldürdü, 15 Saat Sonra Polise Teslim Oldu

İki Yayayı Öldürdü, 15 Saat Sonra Polise Teslim Oldu

1 saat önce

KKTC'de aracıyla çarparak 2 kişinin ölümüne neden şahıs, kazadan 15 saat sonra polise teslim oldu.

İki Yayayı Öldürdü, 15 Saat Sonra Polise Teslim Oldu, System.String[]
KKTC'de aracıyla çarparak 2 kişinin ölümüne neden şahıs, kazadan 15 saat sonra polise teslim oldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Lefkoşa -Güzelyut çift şeritli anayolunda 2 yayaya çarparak ölümüne neden olan Örge Soğukpınar, 15 saat sonra Güzelyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu. Yaralılara yardım etmek yerine FK 150 plakalı aracını bırakarak kaçan Soğukpınar, Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı. Lefkoşa Kaza Mahkemesi, soruşturmanın güvenli yürütülebilmesi için zanlının 3 gün daha gözaltında tutulmasına karar verdi.

Polis, Soğukpınar'ın kazayla ilgili ifade vermeyi reddettiğini belirtirken, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinin incelenip, tanıkların ifadelerinin alınacağını açıkladı.

Kimlikleri kazadan 7 saat sonra tespit edildi

Hayatını kaybedenlerin kimliklerinin ise 7 saat sonra belirlenebildiği açıklandı. Kazanın 9 gün önce KKTC'ye gelen Bangladeş uyruklu 37 yaşındaki Siful İslam ve 31 yaşındaki Ripon Ali'nin yürüyerek işçi lojmanına gittikleri sırada gerçekleştiği ifade edildi. - LEFKOŞA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 02:18 Kaynak: İHA

Kıbrıs, 3. Sayfa
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