İki yıl aradan sonra 23 Nisan kutlamalarında meydan dolup taştı - Son Dakika
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İki yıl aradan sonra 23 Nisan kutlamalarında meydan dolup taştı

23.04.2022 23:28

İki yıl aradan sonra 23 Nisan kutlamalarında meydan dolup taştı Belediyenin çocuk bandosu çocukları coşturdu Korona virüs salgını sebebi ile iki yıldır yapılamayan 23 Nisan kutlamaları, iki yılın ardından Karabük'te meydanı doldurdu.

İki yıl aradan sonra 23 Nisan kutlamalarında meydan dolup taştı

Belediyenin çocuk bandosu çocukları coşturdu

KARABÜK - Korona virüs salgını sebebi ile iki yıldır yapılamayan 23 Nisan kutlamaları, iki yılın ardından Karabük'te meydanı doldurdu. Belediye çocuk bandosunun coşturduğu çocuklar Karabük Valiliği ve Belediyenin katkıları ile meydana kurulan oyun çadırlarında doyasıya eğlendi.

Karabük'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Korona virüs salgını sebebi ile iki yılın ardından Kent meydanında gerçekleştirildi.

Törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, Karabük Belediyesi bandosu eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kutlamalar çerçevesinde konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, 23 Nisan'ın, vatanın dört bir tarafının işgal edildiği karanlık günlerde Türk milletinin tek bir çatı altında toplanıp eşine az rastlanır bir kahramanlık destanının meşalesini ateşlediği gün olduğunu söyledi.

Etkinlikler kapsamında şiirler okundu, halk oyunları gösterileri ve müzik dinletisi sunuldu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Çocuk bandosunun eşliğinde daha sonra Valilik ve Belediye'nin katkıları ile kurulan oyun alanına geçen çocuklar burada doyasıya eğlendi. Unutulmaya yüz tutmuş bazı oyunların da oynandığı etkinlikte çocuklar doyasıya bayramlarını kutladı.

Törene, Vali Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Memleket Partisi Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin ile kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

İki yıl aradan sonra 23 Nisan kutlamalarında meydan dolup taştı
İki yıl aradan sonra 23 Nisan kutlamalarında meydan dolup taştı
İki yıl aradan sonra 23 Nisan kutlamalarında meydan dolup taştı
İki yıl aradan sonra 23 Nisan kutlamalarında meydan dolup taştı

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Koronavirüs, 23 Nisan, Karabük, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İki yıl aradan sonra 23 Nisan kutlamalarında meydan dolup taştı - Son Dakika


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