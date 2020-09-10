İki yıl önce 4 kişinin yanarak can verdiği bina yeniden alevlere teslim oldu - Son Dakika

İki yıl önce 4 kişinin yanarak can verdiği bina yeniden alevlere teslim oldu

Beyoğlu'nda iki yıl önce yangının çıktığı ve 4 kişinin öldüğü bina gece saatlerinde tekrar alevlere teslim oldu.

İki yıl önce 4 kişinin yanarak can verdiği bina yeniden alevlere teslim oldu, System.String[]

Beyoğlu'nda iki yıl önce yangının çıktığı ve 4 kişinin öldüğü bina gece saatlerinde tekrar alevlere teslim oldu. Dizi setleri için kullanılan binada herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmazken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın gece saatlerinde Asmalımescit Şehbender Sokak'taki5 katlı tarihi binanın çatı katlarında henüz belirlenemeyen nedenleyangın çıktı. Boş ve dizi setleri için kullanıldığı öğrenilen binada alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye erleri yangının çıktığı çatı katına müdahale etmeye başladı. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Daha önce 4 kişi yanarak can vermişti

Gece saatlerinde alevlere teslim olan binanın Mart 2019 yılında 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan bir yangın çıkmıştı. Feci olayda E.Ö adında bir kişi yakalanıp gözaltına alınmış, ifadesinde öldürmek kastıyla olmamakla birlikteyangını çıkardığını kabul ettiği, alevlerin çıkmasının ardından itfaiyeye ihbarda bulunduğunu söylediği iddia etmişti.

Öte yandan, yangın çıktığı binanın dizi setleri için kullanıldığı öğrenildi. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmazken binada maddi hasar meydana geldi. - İSTANBUL

Beyoğlu, İtfaiye, Yangın, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 03:45 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İki yıl önce 4 kişinin yanarak can verdiği bina yeniden alevlere teslim oldu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Husumetli iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü Cübbeli Ahmet, kız çocuğunu istismar eden sahte şeyh Fatih Nurullah hakkında konuştu Yeni kredi faiz oranları belli oldu! İşte bankaların taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faizleri 24 yaşındaki üniversite öğrencisi, 4'üncü kattaki evinin penceresinden atladı Erol Mütercimler, Haliç Üniversitesi'ndeki görevinden istifa etti Seminerde koronavirüs alarmı! 12 öğretmen karantinaya alındı Mide bulandıran olay! 86 yaşındaki kadına tarlada tecavüz etti Kuruluş Osman 2. sezon tanıtım fragmanı yayınlandı Son Dakika: Türkiye'de 9 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 55 kişi vefat etti, 1673 yeni vaka tespit edildi İnterpol tarafından yakalanan çete lideri Serkan Kurtuluş, hayat kadınlarını tehdit edip paralarını almış Beşiktaşlı taraftarların "Come to Beşiktaş" çağrısı yaptığı Mario Mandzukic, Instagram hesabını yoruma kapattı Hastane otoparkında pompalı tüfekle vurulan kişi yaşamını yitirdi Tesisatçı, indirim talep eden müşterisini 12 yerinden bıçaklayarak öldürdü İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine yeni genelge: Türkiye genelinde kapsamlı koronavirüs denetimi yapılacak Kilosu 30 bin liradan satılan 'mucize bitki' safranın ekimi başladı
MasterChef'te Furkan'ı azarlayıp ağlatan şef Mehmet Yalçınkaya'ya tepki yağdı MasterChef'te Furkan'ı azarlayıp ağlatan şef Mehmet Yalçınkaya'ya tepki yağdı         
16:26
Maske takmadığı için ceza yiyen vatandaştan Maske takmadığı için ceza yiyen vatandaştan "pes" dedirten sözler: Param var cezayı öderim         
16:22
Uzman çavuş, sokak ortasında kafasına ateş ederek yaşamına son verdi Uzman çavuş, sokak ortasında kafasına ateş ederek yaşamına son verdi         
16:07
Plajda aşka gelen Billur Kalkavan, genç sevgilisiyle sarmaş dolaş pozlar verdi Plajda aşka gelen Billur Kalkavan, genç sevgilisiyle sarmaş dolaş pozlar verdi         
16:02
Sahte şeyhin istismarına uğrayan küçük kız çocuğu, yaşadığı dehşeti tüm detaylarıyla anlattı Sahte şeyhin istismarına uğrayan küçük kız çocuğu, yaşadığı dehşeti tüm detaylarıyla anlattı         
15:31
Türkiye'nin ünlü ilan sitesi üzerinden akılalmaz dolandırıcılık! Aldığı kaparonun üzerine yattı Türkiye'nin ünlü ilan sitesi üzerinden akılalmaz dolandırıcılık! Aldığı kaparonun üzerine yattı         
15:08
Parti yapan komşularını uyaran doktor darbedildi Parti yapan komşularını uyaran doktor darbedildi         
15:04
Özge Ulusoy'un yıllar önce bir filmde şeytan rolünü oynadığı görüntüler ortaya çıktı Özge Ulusoy'un yıllar önce bir filmde şeytan rolünü oynadığı görüntüler ortaya çıktı         
14:57
Vatandaşa peş peşe kısıtlamalar getirilirken yat turlarında koronavirüs tedbirleri hiçe sayılıyor Vatandaşa peş peşe kısıtlamalar getirilirken yat turlarında koronavirüs tedbirleri hiçe sayılıyor         
14:40
Gökhan Töre'nin menajeri, transfer görüşmesi için Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi Gökhan Töre'nin menajeri, transfer görüşmesi için Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi         
14:26
İnternetten tanışıp nişanlandığı kişi, üniversiteli Şeyda'nın hayatını kararttı İnternetten tanışıp nişanlandığı kişi, üniversiteli Şeyda'nın hayatını kararttı         
14:01
Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Şebnem Ceceli'nin yeni halini görenler tanıyamadı Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Şebnem Ceceli'nin yeni halini görenler tanıyamadı         
13:57
Koronavirüs tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek için kritik 24 saat Koronavirüs tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek için kritik 24 saat         
13:38
İkinci el araç ticaretinde yeni dolandırıcılık! 50 TL'ye kilometreyi düşüren dolandırıcılar 10 bin TL kar ediyor İkinci el araç ticaretinde yeni dolandırıcılık! 50 TL'ye kilometreyi düşüren dolandırıcılar 10 bin TL kar ediyor         
13:28
Kahvaltı polemiğinde Demirtaş'tan Akşener'e yanıt geldi: İyi niyetimi ortaya koydum Kahvaltı polemiğinde Demirtaş'tan Akşener'e yanıt geldi: İyi niyetimi ortaya koydum         
12:53
Koronavirüs otomobil sektörünü dize getirdi: İkinci çeyrekte 11 milyar euro kaybettiler Koronavirüs otomobil sektörünü dize getirdi: İkinci çeyrekte 11 milyar euro kaybettiler         
12:26
Eski Süper Lig futbolcusu, silah kaçakçılığından tutuklandı Eski Süper Lig futbolcusu, silah kaçakçılığından tutuklandı         
12:22
Haftanın iki günü kırmızı akan kaynak suyunun rivayeti de dikkat çekiyor Haftanın iki günü kırmızı akan kaynak suyunun rivayeti de dikkat çekiyor         
12:17
Başıboş köpekler işe giden genç kadını parçalıyordu! Saldırı anı kamerada Başıboş köpekler işe giden genç kadını parçalıyordu! Saldırı anı kamerada         
12:15
Aleyna Çakır'ı öldürdüğü iddia edilen Ümitcan Uygun'un ifadesini duyan acılı aile sinir krizi geçirdi Aleyna Çakır'ı öldürdüğü iddia edilen Ümitcan Uygun'un ifadesini duyan acılı aile sinir krizi geçirdi         
11:57
İstanbul metrosunda mide bulandıran olay! Genç kadının fotoğraflarını çeken şahıs yakalandı İstanbul metrosunda mide bulandıran olay! Genç kadının fotoğraflarını çeken şahıs yakalandı         
11:56
Süper Lig'de 2020/21 sezonunun ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu Süper Lig'de 2020/21 sezonunun ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu         
11:45
Cristiano Ronaldo, 9,7 milyon TL değerinde reklam anlaşması imzaladı Cristiano Ronaldo, 9,7 milyon TL değerinde reklam anlaşması imzaladı         
11:35
Eski futbolcu Selçuk Şahin, havluyla eşinin denizden çıkmasını beklerken kameralara yakalandı Eski futbolcu Selçuk Şahin, havluyla eşinin denizden çıkmasını beklerken kameralara yakalandı         
10:38
Justin Bieber'ın kirli tırnakları görenlerin midesini kaldırdı Justin Bieber'ın kirli tırnakları görenlerin midesini kaldırdı         
10:27
Karnında bebeğiyle öldürülen talihsiz kadın Karnında bebeğiyle öldürülen talihsiz kadın "Çocuk kimden?" kavgasına kurban gitmiş         
10:25
İnanması güç ama gerçek! İkinci el otomobil fiyatları sıfırdan daha pahalı İnanması güç ama gerçek! İkinci el otomobil fiyatları sıfırdan daha pahalı         
10:18
Zimmet operasyonunda tutuklanan memurun mal varlığı dudak uçuklattı Zimmet operasyonunda tutuklanan memurun mal varlığı dudak uçuklattı         
10:17
Kerem Bürsin, Hande Erçel'in milyonlarca beğeni alan fotoğrafını kıskandı: Aynısını ben de yapacağım Kerem Bürsin, Hande Erçel'in milyonlarca beğeni alan fotoğrafını kıskandı: Aynısını ben de yapacağım         
09:43
Esenyurt'ta yine aynı manzara! Minibüsün içinden 12 yerine 33 yolcu çıktı Esenyurt'ta yine aynı manzara! Minibüsün içinden 12 yerine 33 yolcu çıktı         
08:51
Burun akıntısı şikayetiyle hastaneye başvuran kadının sinüslerinden 11 kurtçuk çıktı Burun akıntısı şikayetiyle hastaneye başvuran kadının sinüslerinden 11 kurtçuk çıktı         
08:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2020 05:09:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İki yıl önce 4 kişinin yanarak can verdiği bina yeniden alevlere teslim oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei