İki yıl önce sitem ettiği yerde bu kez Bakan Kurum'a teşekkür etti - Son Dakika

İki yıl önce sitem ettiği yerde bu kez Bakan Kurum'a teşekkür etti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, iki yıl önce saha çalışması esnasında Mamak'ta kentsel dönüşüm yapılmadığı gerekçesiyle kendisine sitem eden ve "6 ay içinde temel atacağız, atamazsak görevi bırakacağım" sözünü verdiği mahalle sakini Mehmet Parlak ile inşaat alanında görüştü.

İki yıl önce sitem ettiği yerde bu kez Bakan Kurum'a teşekkür etti, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, iki yıl önce saha çalışması esnasında Mamak'ta kentsel dönüşüm yapılmadığı gerekçesiyle kendisine sitem eden ve "6 ay içinde temel atacağız, atamazsak görevi bırakacağım" sözünü verdiği mahalle sakini Mehmet Parlak ile inşaat alanında görüştü.

Bakan Kurum, kentsel dönüşüm projesi kapsamında Mamak'ta yapımına devam edilen TOKİ konutlarında incelemede bulundu, gelinen aşama hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İnşaat alanında AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Bakan Kurum, TOKİ ile büyük kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmeye devam ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda yatay mimari anlayışını merkeze alan ve şehrin mimarisiyle bütünleşen yapılar inşa ettiklerini ifade eden Kurum, aynı zamanda vatandaşların doğayla iç içe olduğu, her türlü sosyal aktivitenin yapılabildiği alanların olduğu projeleri de hayata geçirdiklerini dile getirdi.

Kentsel dönüşüm kapsamında Mamak'ta yapımına devam edilen 548 konutlu etabın kasımda hak sahiplerine teslim edileceği bildiren Bakan Kurum, "Zemin artı 3 ya da 4 katı geçmeyen, yatay mimari esaslı, üst sınıf malzemelerin kullanıldığı, çevre düzenlemesi ve alt yapısıyla örnek bir kentsel dönüşüm projesini Mamak'ta hayata geçiriyoruz. Altındağ, Keçiören, Elmadağ'da da kentsel dönüşüm projelerimiz devam ediyor. Vatandaşımızın bize nerede ihtiyacı varsa orada olacağız ve süreci kararlılıkla yürüteceğiz." dedi.

İki yıl sonra aynı yerde

Daha sonra Bakan Kurum, iki yıl önce saha çalışması yaptığı sırada yanına gelerek Mamak'ta kentsel dönüşüm yapılmadığı gerekçesiyle kendisine sitem ettiği için "6 ay içinde temel atacağız, atamazsak görevi bırakacağım." sözünü verdiği Mehmet Parlak isimli vatandaşla inşaat sahasında görüştü.

Parlak ile iki yıl önce aralarında geçen diyaloğa değinen Bakan Kurum, "2018'in kasım ayında kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında buraya (Mamak) ziyarete gelmiştik. Saha çalışması yaptığımızda, burada kentsel dönüşümde bir mağduriyet söz konusuydu. O zaman da Mehmet amcaya 'En geç mart ayında ihalesini yapacağız ve kısa sürede konutlarınızı teslim edeceğiz' demiştik. Arada geçen sürede çok şükür dediğimiz gibi yaptık. Yıl sonunda konutları teslim edeceğiz, inşallah o zaman Mehmet amcaya çay içmeye geleceğiz." diye konuştu.

Mahalle sakini Parlak da Bakan Kurum'a, kentsel dönüşüm projesiyle yakından ilgilendiği için teşekkür ederek şunları söyledi:

"Bakanım gerçekten çok güzel çalıştı. İki yıl önce buraya geldiğinde Bakan Bey'in önüne geçtim ve sert bir çıkış yaptım ancak beni olgunlukla karşıladılar. Bakanım burada bana söz verdi. 'Martın ortasında ya da sonunda temel atacağız, atamazsak masayı terk edeceğim' dedi ve söylediği gibi sözünde durdu. Martın 15'inde ilk temeli buraya attılar. Bakan Bey'in sözünün gereğini yerine getirmesi beni mutlu etti. Kısmet olursa burada bir dairem olacak."

Parlak, konutunun teslim edilmesinin ardından Bakan Kurum'u evine çaya beklediğini sözlerine ekledi.

Murat Kurum, Mamak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.05.2020 11:36 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İki yıl önce sitem ettiği yerde bu kez Bakan Kurum'a teşekkür etti - Son Dakika

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