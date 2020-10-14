İki yıl önce yanan çatı bir kez daha alevlere teslim oldu - Son Dakika

İki yıl önce yanan çatı bir kez daha alevlere teslim oldu

14.10.2020 04:25
İki yıl önce yanan çatı bir kez daha alevlere teslim oldu, System.String[]

Sultanbeyli'de gece saatlerinde dört katlı boş bir binanın çatısı henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev alev yandı.

Sultanbeyli'de gece saatlerinde dört katlı boş bir binanın çatısı henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev alev yandı. Yükselen alevleri uyudukları yataklarında fark eden çevre sakinleri durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Sultanbeyli, Yenişehir ve Sancaktepe itfaiyesi dört koldan yangına müdahale ederken binanın güçlendirilmek için boşaltıldığı belirlendi. Yangın yaklaşık yirmi dakikada kontrol altına alınırken maddi hasar oldukça büyük.

İtfaiye ekipleri alevler için seferber olurken vatandaş itfaiyeden şikayetçi oldu

Sultanbeyli, Battalgazi Mahallesi, Rehavet Sokak'ta bulunan dört katlı bir bina henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı 03.45 sularında alevlere teslim oldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlere dört bir koldan müdahale eden ekipler uzun süre soğutma çalışması yaparken binanın kısa bir süre önce güçlendirilmek için boşaltıldığı belirlendi. Binanın sahibi olan Hasan Turan, "Güçlendirmeye vermiştik, içeride kimse yoktu. Evde yatıyorduk karşıdaki komşular haber verdi. İtfaiyeden şikayetçiyiz, aradıktan yarım saat sonra geldiler. Erken gelselerdi bu kadar büyümezdi yangın. Bir ay önce boşaltıldı, 15 gündür de tadilat başlatmıştı. Alt duvarlar olmadığı için ya birisi girdi bilerek yaktı ya da elektrikten dolayı yanmıştır. İki sene önce biz içindeyken çatı yine yanmıştı. Güçlendirme amaçlı tadilat yapılıyordu, yangının yan binalara sıçrama olasılığı yüksekti itfaiyenin hızlı gelmesi lazımdı, yakın bir noktada itfaiye de pek memnun değiliz itfaiyeden" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

İki yıl önce yanan çatı bir kez daha alevlere teslim oldu

Sultanbeyli, İtfaiye, Yangın, Ateşe, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İki yıl önce yanan çatı bir kez daha alevlere teslim oldu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

AYM üyesinin "Işıklar yanıyor" sözü ne anlama geliyor? Siyaset Bilimci Dr. Murat Yılmaz değerlendirdi iPhone 12'lerin tanıtılmasıyla yurt dışında indirime giren iPhone 11'lerin Türkiye fiyatı aynı kaldı Fenerbahçeli Garry Rodrigues Al Ittihad'a geri dönüyor 6 dakikalık kabus! Pumanın takip ettiği adam canını zor kurtardı Güvenlik kameraları gerçeği ortaya çıkardı! 54 yaşındaki adam, küçük kıza cinsel istismarda bulundu e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı
"Işıklı" darbe iması polemiğinin mimari AYM Üyesi Engin Yıldırım, tartışılan tweetlerini sildi         
00:40
Ermenistan'dan kriz çıkaracak Dağlık Karabağ hamlesi! Bölgeye paralı asker ve terörist çekecekler Ermenistan'dan kriz çıkaracak Dağlık Karabağ hamlesi! Bölgeye paralı asker ve terörist çekecekler         
23:05
Arkadaşlarıyla dans eden Merve Boluğur, maske ve sosyal mesafe kuralına uymadı Arkadaşlarıyla dans eden Merve Boluğur, maske ve sosyal mesafe kuralına uymadı         
22:35
Metropoll'un son anketinde sürpriz sonuçlar: Sadece 2 parti barajı geçiyor, en çok oy kaybı CHP'de Metropoll'un son anketinde sürpriz sonuçlar: Sadece 2 parti barajı geçiyor, en çok oy kaybı CHP'de         
20:36
'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu 'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu         
18:56
Borsa İstanbul'un en değerli şirketi BİM oldu Borsa İstanbul'un en değerli şirketi BİM oldu         
18:47
Annesinin hastalığı nedeniyle zor günler yaşayan Yavuz Bingöl, kardeşinin ölüm haberiyle yıkıldı Annesinin hastalığı nedeniyle zor günler yaşayan Yavuz Bingöl, kardeşinin ölüm haberiyle yıkıldı         
16:00
Sevgilisi karısına Sevgilisi karısına "Seni aldatıyorum" mesajı atınca gözü döndü! Önce boynunu kırdı, sonra boğdu         
15:17
Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşıyla kameralar önünde atıştı Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşıyla kameralar önünde atıştı         
14:43
Her şey bir anda oldu! Taksiden inen şahıs, birkaç saniye içinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atladı Her şey bir anda oldu! Taksiden inen şahıs, birkaç saniye içinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atladı         
14:33
Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek         
13:49
"Bakasetas ilk tercihimizdi" diyen Erol Bulut'tan çarpıcı itiraf: F.Bahçe'den önce Verona'yla anlaşmıştım         
11:34
Hazal Kaya, eşi Ali Atay ile ilk kez aynı projede Hazal Kaya, eşi Ali Atay ile ilk kez aynı projede         
11:05
Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı         
09:17
Trabzonlu ustanın dayanıklı olsun diye kamyon jantından ürettiği kuzineler yok satıyor Trabzonlu ustanın dayanıklı olsun diye kamyon jantından ürettiği kuzineler yok satıyor         
09:10
Sihirli Annem'in Çilek'i aşık oldu! Sihirli Annem'in Çilek'i aşık oldu! "İyi ki doğdun" notuyla sevgilisini paylaştı         
08:52
Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor         
08:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2020 04:35:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İki yıl önce yanan çatı bir kez daha alevlere teslim oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei