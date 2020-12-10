İki yıl sonra ilk karşılaşma! Sadakatsiz'de neler yaşandı?
10.12.2020 11:24
Bundan sonra herkesin yazacak yeni bir hikayesi vardır, ancak önlerinde açılan sayfayı doldurmak kimse için kolay olmayacaktır.
Bundan sonra herkesin yazacak yeni bir hikayesi vardır, ancak önlerinde açılan sayfayı doldurmak kimse için kolay olmayacaktır. Volkan ve Asya'yı bambaşka hayatlara savuran mücadele artık tamamen bitmiş midir? Yoksa baştan yazacakları hikaye, onları günün birinde yeniden aynı sayfada buluşturacak mıdır? İki yıl sonra Asya'nın karşısına çıkan Volkan'ın planı nedir?
Sadakatsiz yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de Kanal D'de!
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