İKİ YIL SONRA KAVUŞTUĞU AKÜLÜ SANDALYE İLE DIŞARIYA ÇIKTI - Son Dakika

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GAZİANTEP'in Karkamış ilçesinde ayakları ameliyat ile kesilen ve 2 yıldır evinin bahçesinden başka yere çıkamayan Orhan Gazi Doğan (62), istediği akülü sandalyesine kavuştu. Doğan "Artık dışarıya çıkmanın mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

Karkamış ilçesi Dervişpaşa Mahallesi'nde yaşayan emekli Orhan Gazi Doğan'ın 2017 yılında sol, 2019 yılında ise sağ ayağı ameliyatla kesildi. Evli ve 1 oğlu olan Doğan, 2 yıldır tekerlekli sandalyesi olmadığı için evinin bahçesinden başka yere çıkamadı. Eşi ve oğlunun kucakta taşıdığı Doğan, böbrek yetmezliği nedeniyle de evinde diyaliz tedavisi görüyor. 2 yıldır sokağa çıkamayan ve hayırseverlerden akülü sandalye isteyen Doğan'a, İslahiye Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği tarafından akülü sandalye hediye edildi.

Ayakları kesik olduğu için 2 yıldır dışarıya çıkmadığını söyleyen Doğan "Komşularımı ve dost akrabaları göremiyordum. Artık dışarıya çıkmanın mutluluğunu yaşıyorum. Şimdi dışarıya çıkarak geziyorum, komşularımı görüyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi.

'BİZİM DE MUTLULUĞUMUZ OLDU'

İslahiye Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Süleyman Yılmaz da "Genel merkez tarafından derneğimize, gazilere tahsis etmek için gönderilen akülü arabamızı, ilçemizde gazilerimizin hiçbirinin ihtiyacı olmaması nedeniyle 2 yıldır dışarıya çıkamadığını öğrendiğimiz Orhan Gazi Doğan amcamız hediye etti. Amcamızın dışarıya çıkarken yaşadığı mutluluk; bizim de mutluluğumuz oldu" diye konuştu.