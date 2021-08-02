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İki yıl sonra kepler coşkuyla atıldı - Son Dakika

İki yıl sonra kepler coşkuyla atıldı

02.08.2021 11:48
İki yıl sonra kepler coşkuyla atıldı, System.String[]

Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle düzenlenemeyen mezuniyet törenleri, bu yıl kontrollü normalleşme döneminde sağlık tedbirlerine uygun olarak açık hava programlarıyla gerçekleştiriliyor.

Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle düzenlenemeyen mezuniyet törenleri, bu yıl kontrollü normalleşme döneminde sağlık tedbirlerine uygun olarak açık hava programlarıyla gerçekleştiriliyor. 2019-2020 ve 2020-2021 akademik yılında Altınbaş Üniversitesi'nden mezun olan 2 bin 500 öğrenci, keplerini havaya fırlatarak yorucu geçen 2 yılın ardından mezuniyet coşkusunu yaşadı.

Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan ve Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'nın bulunduğu mezuniyet törenine Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ali Altınbaş, Mütevelli Heyet Üyesi İmam Altınbaş, Rektör Prof. Dr. Çağrı Erhan, Rektör Yardımcıları Gıyaseddin Baydaş ve Prof.Dr. Ahmet Kasım Han'ın yanı sıra fakülte dekanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

"ÜNİVERSİTENİZİN ÖNEMİNİ İŞ HAYATINDA İLERLEDİKÇE GÖRECEKSİNİZ"

Sağlık önlemleri kapsamında hızlandırılmış bir akışla sürdürülen törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından protokol konuşmalarına geçildi. Törende yaptığı konuşmada üniversite eğitiminin gençlerin 18-22 yaş arasındaki bir zaman dilimine denk geldiğini belirten Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Altınbaş, bu dönemin gençlerin kampus hayatında arkadaşlarıyla, idol gördüğü hocalarıyla iletişimde olmaları açısından çok önemli olduğunu vurguladı. Mezun öğrencilere seslenerek, "Altınbaş Üniversitesinin sizlere ne kadar önemli bir donanım kazandırdığını iş hayatında ilerledikçe göreceksiniz" diyen Ali Altınbaş, şunları söyledi:

"Mezun olmaya hak kazanmış siz gençlerimiz, bu toplumun çok değerli birer bireyisiniz. Sizlere, sadece kendinize faydalı olmayı değil ailenize, çevrenize, memleketinize ve bütün insanlığa faydalı olmayı, bulunduğunuz ortamda önder olmayı öğretiyoruz. Burada başladığınız sosyal sorumluluk projelerini devam ettirmeniz en büyük beklentimiz. Burada kazandığınız network çok önemli, buna sahip çıkın. 42 ülkede mezunu olan bir üniversiteyi bitiriyorsunuz. Halihazırda 92 ülkeden öğrencimiz var. Gelecekteki hayatlarınızda bu bağlantıların ne kadar önemli olduğunu görüp yaşayacaksınız. Her zaman kurumunuzla iletişimde olun, gerekli desteği alın. Yolunuz açık olsun, ömür boyu başarılar diliyorum."

"KÖKLÜ KURUMLAR MEZUNLARIYLA AYAKTA KALIR"

Konuşmasına Türkiye'nin birçok noktasını etkisi altına alan orman yangınlarından büyük üzüntü duyduklarını belirterek başlayan Rektör Prof. Dr. Çağrı Erhan, "Günlerdir ciğerimiz yanıyor. Maalesef güzel yurdumuzun dört bir yanında eş zamanlı çıkan yangınlar sürüyor. Umarım kısa zamanda kontrol altına alınır" ifadelerini kullandı. 2500 mezun öğrenci adına üniversite olarak TEMA Vakfı'na fidan bağışında bulundukları bilgisini veren Prof. Dr. Erhan, "Hepinizin yanan yok olan ormanlarımızın yeşertilmesinde bir katkınız olacak. Hepinizin adı bu fidanlar büyüdükçe sonsuza kadar yaşayacak" dedi.

Geçtiğimiz yılın yaşanan pandemi kısıtlamalarıyla tüm dünya genelinde eğitim tarihinin en zorlu yılı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Erhan, "Fakat sizlerin de gözlemlediği gibi; daha evvel aldığımız önlemler sayesinde 12 Mart 2020 itibariyle uzaktan eğitime hızlıca geçtik. Uzaktan eğitimi canlı veren üniversiteler arasında öğrenci ve hoca memnuniyeti açısından birinci sıraya yerleştik" dedi.

"ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ DİPLOMASININ PRESTİJİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR"

İş yaşamına başlayan geçen yılın mezunlarına seslenerek, "Eminim sizler de artık çalışma hayatında buradan aldığınız diplomanın itibarının her geçen gün artığını hissediyorsunuz" ifadesinde bulunan Prof. Dr. Çağrı Erhan, "Üniversitemiz, özellikle akademik ve araştırma alanında dünyaca ünlü The Impact Rankings gibi küresel endekslerde ilk 1000'e, ayrıca Türkiye'de vakıf üniversiteleri arasında ilk 20'ye girdi. Geleceğe dair bu itibar trendinin artacağına inancımız tam. Siz almış olduğunuz ve ömrünüzün sonuna kadar taşıyacağınız Altınbaş Üniversitesi diplomasının prestijinin hep artacağına şahit olacaksınız" şeklinde konuştu.

ALTINBAŞ MEZUNLAR NETWORK'U

"Siz mezunlarımız için bir müjdemiz var" diyen Rektör Prof. Dr. Çağrı Erhan, Altınbaş Üniversitesi mezunlarının sayısının 7 bin 500'ü aştığını, sadece Türkiye'de değil 42 farklı ülkede mezunlarının bulunduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Çok geniş bir aileyiz. Bunun avantajlarını daha fazla yaşayabilmeniz için önemli bir adım attık ve bir mezunlar networku oluşturduk. Bunun içinde yerinizi alınız. Hem her gün genişleyen Altınbaş Üniversitesi ailesi ile sürekli irtibatta olarak hem güncellenen bilgilere ulaşmanın avantajlarını yaşayacak hem de Türkiye'nin dört bir yanındaki anlaşmalı kurumlarda birtakım ayrıcalıklara sahip olacaksınız. Köklü kurumlar mezunlarıyla ayakta kalırlar. Bizler de bunun farkındayız. Buranın kurucuları sadece Türkiye'de değil dünya çapında bir eğitim kurumu olmak için adım atmışlardı. İyi ki de öyle yapmışlar. Bugün dünyanın neresine gitsek 'Ben üniversitenizden mezunum' diyen bir öğrenci ile karşılaşmanın büyük hazzını yaşıyorum. Bir kez daha sizleri tebrik ediyorum. Çalışma hayatınızda, aile yaşamınızda, lisans üstüne devam edecek öğrencilerimize yeni öğrencilik hayatlarında başarılar diliyorum."

BİRİNCİLER ANI KÜTÜĞÜNE KÜNYELERİNİ ÇAKTI

Protokol konuşmalarının ardından diploma töreni ve tebrikat programına geçilen törende 2019-2020 ve 2020-2021 akademik dönemi üniversite ve bölüm birincilerinin diplomaları ve hediyeleri teslim edildi. 2019-2020 döneminde üniversiteyi birincilikle bitiren İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu Melodi Elitaş ve 2020-2021 dönemi üniversite birincisi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü öğrencisi Pınar Demir, onur belgeleri ve hediyelerini alarak anı kütüğüne isimlerini çaktılar.

Altınbaş Üniversitesi bünyesindeki 9 Fakülte, 1 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ve 2 Yüksekokul ile toplamda 26 lisans ve 11 ön lisans programlarının birincilerine de diplomalarının verildiği mezuniyet törenleri, üniversite mezuniyeti kutlamalarının sembolü olan kep fırlatma seremonisi ile son buldu.


İki yıl sonra kepler coşkuyla atıldı
İki yıl sonra kepler coşkuyla atıldı
İki yıl sonra kepler coşkuyla atıldı
İki yıl sonra kepler coşkuyla atıldı

Çağrı Erhan, Üniversite, Türkiye, Rektör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İki yıl sonra kepler coşkuyla atıldı - Son Dakika


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