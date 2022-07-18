İki yıl sonra komadan uyandı, saldırganın ağabeyi olduğunu söyledi

ABD'nin Batı Virginia eyaletinde uğradığı saldırı sonucu iki yıl önce girdiği komadan uyanan 51 yaşındaki Wanda Palmer, kendisine saldıranın ağabeyi olduğunu söyledi.

ABD'nin Batı Virginia eyaletinde iki yıl önce uğradığı saldırı sonucu girdiği komadan uyanan 51 yaşındaki Wanda Palmer, polise kendisine saldıranın 55 yaşındaki ağabeyi Daniel Palmer olduğunu söyledi. Saldırı nedeniyle beyin hasarı bulunan Palmer'ın konuşabildiği ve erkek kardeşini saldırgan olarak teşhis edebildiği aktarıldı.

Jackson County Şerif Departmanı tarafından yapılan açıklamada, Palmer'ın Haziran 2020'de evinde dövüldükten sonra "ölüme terk edildiği" belirtilerek, Batı Virginia'daki New Martinsville'de bir hastanede komada olduğu aktarıldı. Açıklamada, Palmer'ın kardeşi Daniel Palmer'ın Cottageville yakınlarında kız kardeşini cinayete teşebbüsten tutuklandığı ve hakkında suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Yerel basında yer alan haberlerde, Palmer'ın vahşice saldırıya uğradığı ifade edilerek, yetkililerin onu bulduklarında öldüğünü düşündükleri aktarıldı. Haberlerde ayrıca, Palmer'ın geçtiğimiz hafta komadan uyandığı ve yetkililerin polisle temasa geçtiği belirtildi.

Palmer'in bir komşusunun saldırının olduğu gün polise Daniel Palmer'ı gördüğünü söylediği ancak o zaman yeterli delile ulaşılamadığı ve Daniel Palmer hakkında işlem yapılmadığı ifade edildi. - VIRGINIA