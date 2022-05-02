İKİ YIL SONRA MAHALLEDE YİNE BAYRAMLAŞMA KUYRUĞU - Son Dakika
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İKİ YIL SONRA MAHALLEDE YİNE BAYRAMLAŞMA KUYRUĞU

02.05.2022 16:39

BURSA'da Cerrah Mahallesi sakinleri, geleneksel hale gelen toplu bayramlaşma için 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

BURSA'da Cerrah Mahallesi sakinleri, geleneksel hale gelen toplu bayramlaşma için 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

İnegöl ilçesine bağlı 5 bin kişinin yaşadığı Cerrah Mahallesi halkı, her yıl dini bayramlarda toplu halde bayramlaşıyor. Geleneksel hale gelen toplu bayramlaşmaya erkeklerin yanı sıra kadın ve çocuklar da katılıyor. Pandemi nedeniyle yapılamayan toplu bayramlaşma, 2 yıl sonra mahalle meydanında gerçekleşti. Bayram namazı sonra bir araya gelen 1000'den fazla kişi, sıraya girerek birbirleriyle bayramlaştı. 1 kilometreye ulaşan bayramlaşma kuyruğu ise dronla havadan görüntülendi.

İKİ YIL SONRA MAHALLEDE YİNE BAYRAMLAŞMA KUYRUĞU
İKİ YIL SONRA MAHALLEDE YİNE BAYRAMLAŞMA KUYRUĞU
İKİ YIL SONRA MAHALLEDE YİNE BAYRAMLAŞMA KUYRUĞU
İKİ YIL SONRA MAHALLEDE YİNE BAYRAMLAŞMA KUYRUĞU
İKİ YIL SONRA MAHALLEDE YİNE BAYRAMLAŞMA KUYRUĞU
İKİ YIL SONRA MAHALLEDE YİNE BAYRAMLAŞMA KUYRUĞU
İKİ YIL SONRA MAHALLEDE YİNE BAYRAMLAŞMA KUYRUĞU
İKİ YIL SONRA MAHALLEDE YİNE BAYRAMLAŞMA KUYRUĞU
İKİ YIL SONRA MAHALLEDE YİNE BAYRAMLAŞMA KUYRUĞU

YORUMLAR
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Bursa'da 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu Bursa'da 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu 2 Yıl aradan sonra geleneksel köyde bayramlaşma geleneği yeniden başladı 2 Yıl aradan sonra geleneksel köyde bayramlaşma geleneği yeniden başladı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İKİ YIL SONRA MAHALLEDE YİNE BAYRAMLAŞMA KUYRUĞU - Son Dakika


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