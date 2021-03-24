İki yılda 14 bin 250 metre yağmur suyu hattı döşendi - Son Dakika

İki yılda 14 bin 250 metre yağmur suyu hattı döşendi

24.03.2021 12:39
İki yılda 14 bin 250 metre yağmur suyu hattı döşendi, System.String[]

Bodrum Belediyesi, kronikleşen sorunları çözmeye devam ederken, pandemi sonrası hızla artan ilçe nüfusunun ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar da aralıksız sürüyor.

Bodrum Belediyesi, kronikleşen sorunları çözmeye devam ederken, pandemi sonrası hızla artan ilçe nüfusunun ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar da aralıksız sürüyor.

Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde, başta kronikleşen sorunlar olmak üzere belirli bir plan doğrultusunda Bodrum sokak ve caddelerini baştan yapmaya devam ediyor. Ekipler bu kapsamda özellikle yağmur sonrasında oluşan su taşkını sorunlarını önlemek için başlatılan çalışmalarda son 2 yılda 14 bin 250 metre yağmur suyu hattı döşedi. Özellikle ilçe merkezinde yürütülen yağmur suyu hattı çalışmalarının ardından sokak ve caddeler yeniden ele alınarak genel olarak parke döşeniyor. Elektrik şirketiyle yürütülen çalışmalar kapsamında elektrik hatlarının da yer altına alındığı cadde ve sokaklar yeni görüntüsüne kavuşuyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 2 yılda gerçekleşen çalışmalarda 218 bin 170 metrekare parke yol döşerken, 32 bin 79 metrekare bordür döşendi. Ekipler eğimi yüksek bölgelerde ise beton yol çalışması gerçekleştirirken, bu çalışmalarda da 132 bin 70 metrekare beton yol çalışması yapıldı. Genellikle yeni açılan yol çalışmalarının çevresinde imal edilen perde ve taş duvar çalışmalarında ise 9 bin 600 metrekarelik çalışma tamamlandı.

Son 2 yılda 32 bin 890 metre ham yol açılmış olup, asfalt yol çalışmalarında ise 122 bin 684 ton asfalt kullanıldı, asfalt yama çalışmaları kapsamında 8 bin 150 ton rotmix asfalt kullanıldı. Ayrıca 545 bin 182 metrekare sathi kaplama asfalt çalışması tamamlandı.

Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri turizm sezonu öncesinde özellikle turizm merkezlerindeki çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda Bitez'de Aydem ve Telekom tarafından yürütülen alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Bodrum Belediyesi ekiplerince başlatılan üst yapı çalışmaları devam ediyor.

İlçe merkezinde yürütülen çalışmalar farklı mahallelerde devam ederken, Turgutreis ve Yalıkavak genelinde de çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda 2021 başından bu yana 2 bin 478 metre yağmur suyu hattı, 53 bin 470 metrekare parke yol 13 bin metrekare bordür, 30 bin 500 metrekare beton yol, 500 metrekare perde duvar bin 250 metrekare taş duvar, 4 bin 171 ton asfalt imalatı tamamlandı. - MUĞLA

İki yılda 14 bin 250 metre yağmur suyu hattı döşendi
İki yılda 14 bin 250 metre yağmur suyu hattı döşendi
İki yılda 14 bin 250 metre yağmur suyu hattı döşendi
İki yılda 14 bin 250 metre yağmur suyu hattı döşendi
İki yılda 14 bin 250 metre yağmur suyu hattı döşendi
İki yılda 14 bin 250 metre yağmur suyu hattı döşendi
İki yılda 14 bin 250 metre yağmur suyu hattı döşendi

Fen İşleri Müdürlüğü, Hisarcık, Turizm, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İki yılda 14 bin 250 metre yağmur suyu hattı döşendi - Son Dakika


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