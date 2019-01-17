Son Dakika Haberleri: İki Yılda 15 Yıllık Hizmet Yaptık"

İki Yılda 15 Yıllık Hizmet Yaptık"

1 saat önce

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, "İki yılda 15 yıllık hizmet yaptık. Kısa zamanda kaliteli hizmetleri ve ihtiyaç olan projeleri şehrimize kazandırdık.

İki Yılda 15 Yıllık Hizmet Yaptık
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, "İki yılda 15 yıllık hizmet yaptık. Kısa zamanda kaliteli hizmetleri ve ihtiyaç olan projeleri şehrimize kazandırdık. Milletin parasını millet için harcıyoruz." dedi.

Başkan Atilla, merkez Sur ilçesi İskenderpaşa Mahallesi'nde Ergünlü ailesinin evini ziyaret ederek, aile bireyleriyle görüştü.

Belediye olarak şehrin her noktasına en iyi hizmeti götürmeye gayret ettiklerini belirten Atilla, göreve geldikleri zaman belediyecilik anlamında sahada hiç kimsenin olmadığını söyledi.

"Asgari belediyecilik hizmetleri yapılmıyor, çöp toplanmıyor, otobüsler ulaşım hizmeti vermiyordu. Geldiğimiz gün hemen bu hizmetleri ivedilikle yapmaya başladık. Daha sonra Diyarbakırımızda şantiye ve sosyal belediyecilik çalışmalarını yaptık." diyen Atilla, prestij projeleri hayata geçirdiklerini belirtti.

Atilla, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"2 yılda 15 yıllık hizmet yaptık. Kısa zamanda kaliteli hizmetleri ve ihtiyaç olan projeleri şehrimize kazandırdık. Milletin parasını millet için harcıyoruz. Bunları yaparken de belediyemizi bir kuruş borçlandırmadık. Artık bu şehrin birinci sorunu terör değil, istihdamdır, aştır. Organize Sanayi Bölgesine yeni yatırımcılar geliyor. Yatırımı teşvik etmek için Büyükşehir Belediye olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiriyoruz. Besi Organize Sanayi Bölgesine ortak olarak, hemşehrilerimizin istihdamına katkı sunuyoruz. Silvan Barajı da işsizliğe çözüm sunacak. Hükümetimizin desteğiyle şehrimize huzurun gelmesiyle birlikte teröre harcanan para artık istihdamda kullanılıyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:55 Kaynak: AA

Sur, Diyarbakır, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Abdullah Avcı İmzayı Attı Askere Gideceklerin Ailelerine Ücretsiz Sağlık İmkanı

17 Yaşındaki Kız Çocuğunu Fuhşa Zorlayan Kadın, Yakayı Ele Verdi Akhisarspor'dan 3 Transfer Birden
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 18:39:45. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İki Yılda 15 Yıllık Hizmet Yaptık"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]