Diyarbakır
Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, "İki yılda 15 yıllık hizmet yaptık. Kısa zamanda kaliteli hizmetleri ve ihtiyaç olan projeleri şehrimize kazandırdık. Milletin parasını millet için harcıyoruz." dedi.
Başkan Atilla, merkez Sur
ilçesi İskenderpaşa Mahallesi'nde Ergünlü ailesinin evini ziyaret ederek, aile bireyleriyle görüştü.
Belediye olarak şehrin her noktasına en iyi hizmeti götürmeye gayret ettiklerini belirten Atilla, göreve geldikleri zaman belediyecilik anlamında sahada hiç kimsenin olmadığını söyledi.
"Asgari belediyecilik hizmetleri yapılmıyor, çöp toplanmıyor, otobüsler ulaşım hizmeti vermiyordu. Geldiğimiz gün hemen bu hizmetleri ivedilikle yapmaya başladık. Daha sonra Diyarbakırımızda şantiye ve sosyal belediyecilik çalışmalarını yaptık." diyen Atilla, prestij projeleri hayata geçirdiklerini belirtti.
Atilla, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"2 yılda 15 yıllık hizmet yaptık. Kısa zamanda kaliteli hizmetleri ve ihtiyaç olan projeleri şehrimize kazandırdık. Milletin parasını millet için harcıyoruz. Bunları yaparken de belediyemizi bir kuruş borçlandırmadık. Artık bu şehrin birinci sorunu terör değil, istihdamdır, aştır. Organize Sanayi Bölgesine yeni yatırımcılar geliyor. Yatırımı teşvik etmek için Büyükşehir Belediye olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiriyoruz. Besi Organize Sanayi Bölgesine ortak olarak, hemşehrilerimizin istihdamına katkı sunuyoruz. Silvan
Barajı da işsizliğe çözüm sunacak. Hükümetimizin desteğiyle şehrimize huzurun gelmesiyle birlikte teröre harcanan para artık istihdamda kullanılıyor."