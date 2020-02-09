İki yılda, en çok kaza yapan 5 bin 751 sürücüye eğitim verildi - Son Dakika
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İki yılda, en çok kaza yapan 5 bin 751 sürücüye eğitim verildi

7 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca hayata geçirilen 'En çok kaza yapan araç sürücülerine yönelik güvenli sürüş kuralları eğitim projesi' kapsamında, son 2 yılda en çok kaza yapan 5 bin 751 sürücüye 'güvenli sürüş' eğitimi verildi.

İki yılda, en çok kaza yapan 5 bin 751 sürücüye eğitim verildi, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca hayata geçirilen 'En çok kaza yapan araç sürücülerine yönelik güvenli sürüş kuralları eğitim projesi' kapsamında, son 2 yılda en çok kaza yapan 5 bin 751 sürücüye 'güvenli sürüş' eğitimi verildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de kara yolu trafik güvenliğinin sağlanması, ülke genelindeki trafik kazalarında can kaybı ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla 2018'de, 'En çok kaza yapan araç sürücülerine yönelik güvenli sürüş kuralları eğitim projesi' hayata geçirildi. Bu kapsamda, ülke genelinde en çok kazaya karışan sürücülere ait bilgiler, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nden temin edildi. Bu sürücüler, eğitimlere alındı. Eğitimlerde temel trafik kuralları, gece ve gündüz sürüş teknikleri, frenleme ve yakın takip kuralları, yorgun ve uykusuz olarak araç kullanmanın trafik güvenliğine etkisi, temel manevra kuralları gibi konularda sürücülere bilgiler verildi. Yine eğitimlerde sürücülere, daha önce meydana gelen kaza görüntüleri örnek olarak izletilerek, bilinçlenmeleri sağlandı.Projenin başlatıldığı yıl, 2 bin 701 sürücüye eğitim verildi. Geçen yıl ise İstanbul'da 2 bin 60, İzmir'de 342, Bursa'da 114, Kocaeli'nde 242, Antalya'da 17, Adana'da 29, Sakarya'da 51, Tekirdağ'da 17, Samsun'da 137 ve Konya'da 41 olmak üzere toplam 3 bin 50 sürücüye 'güvenli sürüş' eğitimi verildi. 2 yılda 5 bin 751 kişinin eğitim aldığı projenin, bu yıl da sürdürüleceği belirtildi.


İçişleri Bakanlığı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 12:54 Kaynak: DHA
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