Son Dakika Haberleri: İki Yılda Süper Lige Çıktılar

İki Yılda Süper Lige Çıktılar

16 dakika önce

Giresun'un Görele ilçesinde belediye tarafından 2017 yılında kurulan Görele Belediyespor Kulübü, 2 yıl gibi kısa süre içerisinde yer aldığı liglerde büyük başarı göstererek gelecek sezon Hentbol Kadınlar Süper Liginde mücadele etmeye hak kazandı.

İki Yılda Süper Lige Çıktılar, System.String[]
Giresun'un Görele ilçesinde belediye tarafından 2017 yılında kurulan Görele Belediyespor Kulübü, 2 yıl gibi kısa süre içerisinde yer aldığı liglerde büyük başarı göstererek gelecek sezon Hentbol Kadınlar Süper Liginde mücadele etmeye hak kazandı.

Bu sezon Kadınlar 1. Liginde mücadele eden kulüp, ligin bitime 4 hafta kala ilk iki takım arasında yer almayı ve önümüzdeki sezon Kadınlar Süper Liginde mücadele etmeyi garantiledi.

Kulüp Başkanı Cihan Somuncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017 yıl önce kurulan kulübün iki yıl gibi kısa zamanda çok büyük başarılara imza attığını söyledi.

Birinci ligde bu sezon da geride kalan 17 haftada oynadıkları tüm maçlarını kazandıklarını ve namağlup lider durumda bulunduklarını aktaran Somuncu, "Ligin bitimine 4 hafta kala ilk iki takım arasına girmeyi garantiledik ve gelecek sezon Kadınlar Süper Liginde mücadele etmeye hak kazandık. Kulüp olarak bunun mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Somuncu, kalan dört maçta da parkeden galip ayrılarak sezonu şampiyon olarak tamamlamak istediklerini dile getirdi.

Sezonun tamamlanmasının ardından gelecek sezonun planlamalarını yapmaya başlayacaklarını ifade eden Somuncu, hedeflerinin ise Süper Ligde kalıcı bir takım haline gelmek olduğunu belirtti.

Görele ilçesinin adını Türkiye'deki önemli bir ligde duyurulmasını sağlamanın haklı gururunu yaşadıklarını dile getiren Somuncu, şöyle konuştu:

"Hedefimiz ilçemizde sporu geliştirmenin yanı sıra yeni Türk hentbolu ve milli takımlara sporcular kazandırmak. Bunun için çaba harcıyoruz. Önemli yol da katettik. Gelecek de daha büyük başarılara imza atacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 03:01 Kaynak: AA

Spor
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