İki yılda tamamlandı, günde 500 ton üretim yapacak - Son Dakika

İki yılda tamamlandı, günde 500 ton üretim yapacak

Sivas Valiliği öncülüğünde 2019 yılında temeli atılan yem fabrikası bugün düzenlenen törenle açılarak üretime başladı

SİVAS - Sivas Valiliği öncülüğünde 2019 yılında temeli atılan yem fabrikası bugün düzenlenen törenle açılarak üretime başladı.

Sivas Valiliği, Sivas Belediye Başkanlığı ve İl Özel İdaresi iş birliğinde kurulan şirket tarafından 2019 yılında temeli atılan yem fabrikası, bugün düzenlenen törenle hizmete alındı. Sivas Organize Sanayi Bölgesi içerisinde inşa edilen fabrikanın açılışına siyasiler, bürokratlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Törende konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, "tarımsal sanayide artık bizde varız" diyerek, " Sivas Belediyemiz ve İl Özel İdaremiz ortaklığında kurulan SİVTAŞ Teknik Tarım; böylesine bir hazırlık ve anlayışın ürünüdür. SİVTAŞ, 2019 yılında şehrimiz için belirlediğimiz Cumhuriyetin 100. Yılında 100 Üretim ve İstihdam Kapısı hedefimizin en somut göstergesidir. SİVTAŞ, Sivas'ın sadece tarımsal üretimde değil tarımsal sanayide de artık biz varız dediğimiz örnek bir modeldir" şeklinde konuştu.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise konuşmasında hizmete alınan yem fabrikasının bölge tarımına sunacağı katkılara değindi.

Konuşmaların ardından dualarla fabrikanın açılış kurdelesi kesildi. Fabrika gezilerek davetliler bilgilendirildi. Sivas Valisi Salip Ayhan ve Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ilk dolumu gerçekleştirdi.

Günlük 500 ton üretim kapasitesine sahip olan fabrikanın günlük bin ton üretim yapabilecek standartlarda inşa edildiği ifade edildi. Fabrikada büyükbaş ve küçükbaş yemleri olmak üzere toplam 18 çeşit yem üretimi yapılacak.