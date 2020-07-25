İki yılda yaptığı dev hilye şerifi Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne hediye etti - Son Dakika

Bolulu nath sanatçısı İsmail Şentürk, 2 yılda yaptığı 2,5 metre boyunda, 1 metre 60 santimetre enindeki hilye-i şerifi Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne hediye ettiğini açıkladı.

Şentürk, Bolu Belediyesi tarafından açılan ahşap atölyesinde yapımına 2017 yılında başladığı ve Peygamber Efendimizin karakteristik özellikleriyle fizyolojisini anlatan dev hilye'i şerif tablosunu geçen yıl tamamladı.

Bolu Belediyesi tarafından 2019 yılında açılan sergide eserini sergileyen Şentürk, burada hilye'i şerif tablosunu Ayasofya cami olduğu takdirde oraya bağışlayacağını açıklamıştı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin, Danıştay kararı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararla, 86 yıl sonra yeniden ibadete açılması ile bu hayalini gerçekleştirme fırsatını yakalayan Şentürk, tablosunun Ayasofya'da uygun bir alana yerleştirilmesi adına girişimleri yaptı.

Şentürk, AA muhabirine, hilye'i şeriflerin, Peygamber Efendimizin hayatını ile karakteristik ve fizyolojik özelliklerini anlatan metinler olduğunu söyledi.

Bu metinin Hz. Ali'den günümüze geldiğinin rivayet edildiğine değinen Şentürk, "Metnin başlangıç kısmında da zaten 'Hz Ali'den rivayet olunur ki' diye başlar. Devamında da Peygamberimizin özelliklerini anlatır. Değerli metinlerdir. Yapım tekniklerine gelecek olursak. Hilye'i şerifimiz 2 yılda tamamlandı. 2017'de başladık yapmaya 2019'un başında da hazır oldu. Ebatı 2,5 metreye 1 metre 60 santimdir. Yapım tekniği olarak oyma, kıl testere ile ahşap kesim ve farklı ağaçlarını iç içe geçmesinden oluşan katma tekniği mevcuttur. Kenar çerçevesi hatai motiflerde denilen Selçuklu ve Osmanlı motiflerinden oluşmaktadır. Farklı farklı ağaçlar kullanılmıştır." dedi.

Şentürk, bu eseri Bolu Belediyesi bünyesinde açılan ahşap atölyesi oluşturduğunu ve sonrasında açılan sergide sergilediğini de dile getirerek, o sergide bu tabloyu Ayasofya'da görmek istediğini söylediğini anımsatarak, "Neden Ayasofya diyecek olursak. Bildiğiniz gibi Peygamber Efendimizin de İstanbul'un fethi ile ilgili hadisi bulunmakla beraber 'İstanbul'u fetheden Kumandan ne güzel kumanda orayı içinde rol alan asker ne güzel askerdir' diye bir hadisi bulunmaktadır. Ayasofya, fethin sembolüdür. Bu anlamda bu dakikadan sonra hilye'i şerifin bizde bulunması düşmesine karar verdik." ifadesini kullandı.

Yaptığı bu tabloyu almak isteyen çok kişinin olduğunu hatta almak için 300 bin lira teklif edildiğini de dile getiren Şentürk, "Ben hilye'i şerifi satmaktan ziyade Boluluların hediyesi olarak gerekli izinler alındıktan sonra Ayasofya'da görmek istiyoruz. Orada görerek Bolulular olarak gururlanmak istiyoruz. Ancak şu anda bir gelişme yok. Girişimlerimiz oldu. İnşallah olumlu sonuç gelir. Gerekli izinler alınır. Uygun bir alan Ayasofya Camii'ni dokusuna zarar vermeyecek, uygun bir alan tespit edilir. Bolu'dan da kafile halinde inşallah belirli bir tarih belirleyip bu tabloyu oraya götürürüz." dedi.