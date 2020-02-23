İki yıldır aranan FETÖ'nün büyük bölge talebe sorumlusu kadın tutuklandı - Son Dakika
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İki yıldır aranan FETÖ'nün büyük bölge talebe sorumlusu kadın tutuklandı

6 saat önce

Yaklaşık 2 yıldır her yerde aranan FETÖ'nün Adıyaman büyük bölge talebe sorumlusu kadın, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğünün yapmış olduğu çalışmalar sonucunda yakalandı.

İki yıldır aranan FETÖ'nün büyük bölge talebe sorumlusu kadın tutuklandı, System.String[]

Yaklaşık 2 yıldır her yerde aranan FETÖ'nün Adıyaman büyük bölge talebe sorumlusu kadın, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğünün yapmış olduğu çalışmalar sonucunda yakalandı. Gözaltına alınan kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, 2017 yılında Adıyaman'da yapılan operasyonlar sonucunda yakalanamayan ve firari olarak her yerde aranan FETÖ'nün Adıyaman büyük bölge talebe sorumlusu H.G., Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yapmış olduğu çalışmalar sonucunda Adana'da yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan H.G., Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne getirilerek sorguya çekildi. Bylock kullanıcısı olduğu ve 27 ayrı kişinin ifadelerinde ismi geçen ve aynı zamanda askeri mahrem imamı olarak yakalanarak tutuklanan M.G'nin eşi olduğu öğrenilen H.G., Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan H.G., tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 06:28 Kaynak: İHA
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