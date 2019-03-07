Son Dakika Haberleri: İki Yıldır Aranan Fetö Zanlısı Çift Yakalandı

İki Yıldır Aranan Fetö Zanlısı Çift Yakalandı

1 saat önce

Kilis'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yaklaşık iki yıldır aranan çift, Gaziantep'teki bağ evinde yakalanarak tutuklandı.

İki Yıldır Aranan Fetö Zanlısı Çift Yakalandı, System.String[]
Kilis'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yaklaşık iki yıldır aranan çift, Gaziantep'teki bağ evinde yakalanarak tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında iki yıldır aranan Ö.S. ve eşi G.S'nin, Gaziantep'teki bağ evinde saklandıklarını belirledi.

Zanlılar, eve düzenlenen operasyonda yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.S. ve eşi G.S. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerin kanun hükmünde kararname (KHK) ile kapatılan Özel Tahiri Ortaöğretim Erkek Öğrenci Yurdu'nda yöneticilik yaptıkları ve ByLock kullanıcısı oldukları öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:45 Kaynak: AA

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