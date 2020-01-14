İki yıldır azınlık hükümetiyle yönetilen İrlanda 8 Şubat'ta erken genel seçime gidiyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya İki yıldır azınlık hükümetiyle yönetilen İrlanda 8 Şubat'ta erken genel seçime gidiyor - Son Dakika Dünya

İki yıldır azınlık hükümetiyle yönetilen İrlanda 8 Şubat'ta erken genel seçime gidiyor

6 saat önce

İrlanda 8 Şubat cumartesi günü erken genel seçim yapma kararı aldı. 2017 yılından beri azınlık hükümetini yöneten Başbakan Leo Varadkar "Her zaman ülke için en iyi vakitte seçim yapılması gerektiğini söylüyordum. Şimdi o vakit geldi." dedi.

İki yıldır azınlık hükümetiyle yönetilen İrlanda 8 Şubat'ta erken genel seçime gidiyor, System.String[]

İrlanda 8 Şubat cumartesi günü erken genel seçim yapma kararı aldı. 2017 yılından beri azınlık hükümetini yöneten Başbakan Leo Varadkar "Her zaman ülke için en iyi vakitte seçim yapılması gerektiğini söylüyordum. Şimdi o vakit geldi." dedi.


İrlanda Başbakanı artık bir Brexit anlaşması yapıldığını hatırlatarak mart ayında Avrupa Konseyi ile yapılacak toplantılara güçlü bir hükümetle gidilmesi gerektiğini dile getirdi.

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Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 06:10 
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