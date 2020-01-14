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İki yıldır azınlık hükümetiyle yönetilen İrlanda 8 Şubat'ta erken genel seçime gidiyor
6 saat önce
İrlanda 8 Şubat cumartesi günü erken genel seçim yapma kararı aldı. 2017 yılından beri azınlık hükümetini yöneten Başbakan Leo Varadkar "Her zaman ülke için en iyi vakitte seçim yapılması gerektiğini söylüyordum. Şimdi o vakit geldi." dedi.
İrlanda 8 Şubat cumartesi günü erken genel seçim yapma kararı aldı. 2017 yılından beri azınlık hükümetini yöneten Başbakan Leo Varadkar "Her zaman ülke için en iyi vakitte seçim yapılması gerektiğini söylüyordum. Şimdi o vakit geldi." dedi.
İrlanda Başbakanı artık bir Brexit anlaşması yapıldığını hatırlatarak mart ayında Avrupa Konseyi ile yapılacak toplantılara güçlü bir hükümetle gidilmesi gerektiğini dile getirdi.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 06:10
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