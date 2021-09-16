İki yıldır fiyatı artmayan tek ürün

Sivas'ta bir üretici pandemi fırsatçılarına inat, beyaz altın olarak bilinen tuzun fiyatını 2 yıldır arttırmıyor.

Sivas kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Bingöl köyü yakınında bulunan tuzla da üretilen kaynak tuzu özellikleriyle adından söz ettiriyor. İçerisinde 84 farklı mineral bulunan tuz, birçok yemeğe tat veriyor. Bin bir emekle üretilen tuz hasat edildikten sonra temizlenip paketleniyor. Daha sonra yurtiçinde birçok ile gönderilen tuz yurt dışında da İspanya'dan alıcı buluyor. Tuz üreticisi Fikri Çiçek, pandemi den dolayı tuzun fiyatını bu sene de arttırmadıklarını söyledi.

"Bin 500 ve 2 bin ton arası üretimimiz oluyor"

İşletme sahibi Fikri Çiçek, yılda mevsimine göre bin 500 ve 2 bin ton arası tuz üretimleri yaptıklarını söyleyerek, "Bulunduğumuz yer Sivas merkeze bağlı tuz ocağı. Burası kaynak tuzlası, tuz yıkaması yapıyoruz. Sivas'ta kaynak tuzlası içerisinde ilk defa tuz yıkayan firma biziz. Sivas'ı geçtik Türkiye'de kaynak tuzlaları içerisinde böyle bir tesis sadece Sivas'ta bizim firmamızda var. Yılda mevsimine göre değişiyor bin 500 ve 2 bin ton arası üretimiz oluyor. 15-20 gün sonra çiftçi gibi hasatta gireceğiz. 10. Ay gibi hasatta girip ürünümüzü fabrika içerisine alacağız. Burada tekrar yıkama ve paketleme yapıp müşterinin isteğine göre salamura tuz, peynir tuz, yemeklik tuz şeklinde servis ediyoruz" dedi.

İçinde 84 tane mineral var, İspanya'ya dahi gönderiliyor

Çiçek, ürettikleri tuzun içerisinde 84 tane mineralin olduğunu ve İspanya'ya dahi tuz gönderdiklerini belirterek, "Bizi etkilemedi bizim için yazın kurak geçmesi lazım. Kışında bol karın yağması lazım ki yer altı sularının güçlenmesi lazım. Yer altı sularında azalma oldu. Bu şekilde biraz etkilendik ama tuz hasadımız iyi geçti. Bu tuzun özellikleri 84 tane mineral vardır. Hiçbir kimyasal madde yoktur. Bu tuzun insan sağlığına faydası çoktur. Şehir dışına gönderiyoruz, İstanbul, Ankara, Maraş, Urfa, Adana ve Sivas çevre illerine gidiyor. Yurt dışında ise İspanya pazarımız var İspanya'ya gönderiyoruz" diye konuştu.

İki yıldır fiyatı aynı

Çiçek, tuzun fiyatını arttırmadıklarına değinerek, "Fiyat değerlendirmesi şöyle; ailemle oturup bir toplantı yaptık. Bu sene fiyatı ne yapabiliriz diye, fiyatı arttırmadık. Çünkü pandemi var. Her tarafta fiyatlar iki katı arttı. Tuzda artmasın dedik. Çünkü tuz temel bir gıda. Bir ev tuzsuz, unsuz, şekersiz, olmuyor. Un ve şeker fiyatı iki katı arttı bizde dedik ki biz fiyatı arttırmayalım. Bu sene geçen sene ki fiyatla aynı fiyatı yaptık. Geçen senede kilosunu 1 liradan veriyorduk bu senede kilosunu 1 liradan müşterilerimize sunmaya başladık" ifadelerini kullandı. - SİVAS