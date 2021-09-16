Üye Girişi
İki yıldır fiyatı artmayan tek ürün - Son Dakika

İki yıldır fiyatı artmayan tek ürün

16.09.2021 19:40

İki yıldır fiyatı artmayan tek ürün Sivas'ta bir üretici pandemiye inat, beyaz altın olarak bilinen tuzun fiyatını 2 yıldır arttırmıyor Sivas'ta bir üretici pandemiye inat, beyaz altın olarak bilinen tuzun fiyatını 2 yıldır arttırmıyor.

İki yıldır fiyatı artmayan tek ürün

Sivas'ta bir üretici pandemiye inat, beyaz altın olarak bilinen tuzun fiyatını 2 yıldır arttırmıyor

SİVAS - Sivas'ta bir üretici pandemiye inat, beyaz altın olarak bilinen tuzun fiyatını 2 yıldır arttırmıyor.

Sivas kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Bingöl köyü yakınında bulunan tuzla da üretilen kaynak tuzu özellikleriyle adından söz ettiriyor. İçerisinde 84 farklı mineral bulunan tuz, birçok yemeğe tat veriyor. Bin bir emekle üretilen tuz hasat edildikten sonra temizlenip paketleniyor. Daha sonra yurtiçinde birçok ile gönderilen tuz yurt dışında da İspanya'dan alıcı buluyor. Tuz üreticisi Fikri Çiçek, pandemi den dolayı tuzun fiyatını bu sene de arttırmadıklarını söyledi.

"Bin 500 ve 2 bin ton arası üretimimiz oluyor"

İşletme sahibi Fikri Çiçek, yılda mevsimine göre bin 500 ve 2 bin ton arası tuz üretimleri yaptıklarını söyleyerek, "Bulunduğumuz yer Sivas merkeze bağlı tuz ocağı. Burası kaynak tuzlası, tuz yıkaması yapıyoruz. Sivas'ta kaynak tuzlası içerisinde ilk defa tuz yıkayan firma biziz. Sivas'ı geçtik Türkiye'de kaynak tuzlaları içerisinde böyle bir tesis sadece Sivas'ta bizim firmamızda var. Yılda mevsimine göre değişiyor bin 500 ve 2 bin ton arası üretimiz oluyor. 15-20 gün sonra çiftçi gibi hasatta gireceğiz. 10. Ay gibi hasatta girip ürünümüzü fabrika içerisine alacağız. Burada tekrar yıkama ve paketleme yapıp müşterinin isteğine göre salamura tuz, peynir tuz, yemeklik tuz şeklinde servis ediyoruz" dedi.

İçinde 84 tane mineral var, İspanya'ya dahi gönderiliyor

Çiçek, ürettikleri tuzun içerisinde 84 tane mineralin olduğunu ve İspanya'ya dahi tuz gönderdiklerini belirterek, " Bizi etkilemedi bizim için yazın kurak geçmesi lazım. Kışında bol karın yağması lazım ki yer altı sularının güçlenmesi lazım. Yer altı sularında azalma oldu. Bu şekilde biraz etkilendik ama tuz hasadımız iyi geçti. Bu tuzun özellikleri 84 tane mineral vardır. Hiçbir kimyasal madde yoktur. Bu tuzun insan sağlığına faydası çoktur. Şehir dışına gönderiyoruz, İstanbul, Ankara, Maraş, Urfa, Adana ve Sivas çevre illerine gidiyor. Yurt dışında ise İspanya pazarımız var İspanya'ya gönderiyoruz" diye konuştu.

İki yıldır fiyatı aynı

Çiçek, tuzun fiyatını arttırmadıklarına değinerek, "Fiyat değerlendirmesi şöyle; ailemle oturup bir toplantı yaptık. Bu sene fiyatı ne yapabiliriz diye, fiyatı arttırmadık. Çünkü pandemi var. Her tarafta fiyatlar iki katı arttı. Tuzda artmasın dedik. Çünkü tuz temel bir gıda. Bir ev tuzsuz, unsuz, şekersiz, olmuyor. Un ve şeker fiyatı iki katı arttı bizde dedik ki biz fiyatı arttırmayalım. Bu sene geçen sene ki fiyatla aynı fiyatı yaptık. Geçen senede kilosunu 1 liradan veriyorduk bu senede kilosunu 1 liradan müşterilerimize sunmaya başladık" ifadelerini kullandı.

İki yıldır fiyatı artmayan tek ürün
İki yıldır fiyatı artmayan tek ürün
İki yıldır fiyatı artmayan tek ürün
İki yıldır fiyatı artmayan tek ürün

İspanya, Bingöl, Sivas, tat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İki yıldır fiyatı artmayan tek ürün - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 16 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 262 kişi vefat etti 28 bin 118 yeni vaka tespit edildi 19:18 Son Dakika: Türkiye'de 16 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 262 kişi vefat etti 28 bin 118 yeni vaka tespit edildi Bacakları ters kediyi görenler görenler gözlerine inanamıyor! Tecavüze uğrayınca ön ayakları havada kaldı 19:02 Bacakları ters kediyi görenler görenler gözlerine inanamıyor! Tecavüze uğrayınca ön ayakları havada kaldı Galatasaray, maça Marcao-Nelsson ikilisiyle başlıyor! İşte ilk 11'ler 18:25 Galatasaray, maça Marcao-Nelsson ikilisiyle başlıyor! İşte ilk 11'ler
Bahis oranlarında favori görülmedi! Temsilcilerimiz G.Saray ve F.Bahçe'ye şans tanınmadı 17:31 Bahis oranlarında favori görülmedi! Temsilcilerimiz G.Saray ve F.Bahçe'ye şans tanınmadı Bülent Serttaş'tan Elazığ'da bıçaklanan Japon turiste ziyaret! Özür notundaki hatası herkesi güldürdü 17:12 Bülent Serttaş'tan Elazığ'da bıçaklanan Japon turiste ziyaret! Özür notundaki hatası herkesi güldürdü İnek, biri holstein diğeri simental olmak üzere iki farklı cinste buzağı doğurdu 15:53 İnek, biri holstein diğeri simental olmak üzere iki farklı cinste buzağı doğurdu
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyat açıklaması: Etiketlerdeki fahiş fiyat artışının önüne geçeceğiz 15:38 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyat açıklaması: Etiketlerdeki fahiş fiyat artışının önüne geçeceğiz Trafik kazasında hayatını kaybeden fenomen tostçunun cenazesinde annenin feryadı yürek dağladı 15:05 Trafik kazasında hayatını kaybeden fenomen tostçunun cenazesinde annenin feryadı yürek dağladı

Son Dakika Haberleri
18:35 Davutoğlu'nun "Amed" ve federasyon kararı yorumuna MHP lideri Bahçeli'den çok sert tepki geldi: Haddini bil, haysiyet sahibi ol
18:24 Galatasaray, maça Marcao-Nelsson ikilisiyle başlıyor! İşte ilk 11'ler
17:55 Galatasaray-Alanyaspor karşılaşmasına Abdülkadir Bitigen'in verilmesi, Galatasaray taraftarlarını sinirlendirdi
17:51 Bodrum'a 200 metre uzunluğunda kruvaziyer gemisi geldi
17:50 Van sınırında kaçak göçmen operasyonu! Kamyona sıkışmış 158 Afgan göçmeni taşıyan şoföre 298 bin 778 TL ceza kesildi
17:42 Beşiktaş'tan sakatlık haberleri peş peşe geliyor! Şimdi de Welinton eklendi
17:32 Masaj salonu görünümlü işletmede 'fuhuş' baskını: 9 gözaltı
17:31 Bahis oranlarında favori görülmedi! Temsilcilerimiz G.Saray ve F.Bahçe'ye şans tanınmadı
17:29 AK Parti, kanun teklifini Meclis'e getirmeye hazırlanıyor: Küçük esnafa vergi muafiyeti geliyor
17:18 Otomobilin çarpması sonucu yavru ayı yaşamını yitirdi
Videoyu elleri titreyerek çekti! Mezardan dışarı sarkan saçın gizemi merak ediliyor Videoyu elleri titreyerek çekti! Mezardan dışarı sarkan saçın gizemi merak ediliyor         
19:21
Fatih Terim'den formayı kaptı! Galatasaray'da Marcao, Lazio maçıyla sahalara dönüyor Fatih Terim'den formayı kaptı! Galatasaray'da Marcao, Lazio maçıyla sahalara dönüyor         
19:07
Davutoğlu'nun Davutoğlu'nun "Amed" ve federasyon kararı yorumuna MHP lideri Bahçeli'den çok sert tepki geldi: Haddini bil, haysiyet sahibi ol         
18:36
Durdurmaya çalıştığı kamyoneti ile ağaç arasında sıkışan seyyar satıcı hayatını kaybetti Durdurmaya çalıştığı kamyoneti ile ağaç arasında sıkışan seyyar satıcı hayatını kaybetti         
18:06
AK Parti, kanun teklifini Meclis'e getirmeye hazırlanıyor: Küçük esnafa vergi muafiyeti geliyor AK Parti, kanun teklifini Meclis'e getirmeye hazırlanıyor: Küçük esnafa vergi muafiyeti geliyor         
17:30
Konya'da yaşanan kazada amcasının yerine suçu üstlenmeye çalıştı Konya'da yaşanan kazada amcasının yerine suçu üstlenmeye çalıştı         
16:46
Amerika'ya yerleşen Tolga Karel, artan fiyatlara isyan etti Amerika'ya yerleşen Tolga Karel, artan fiyatlara isyan etti         
15:49
El Salvador'da Bitcoin'in resmi para birimi olarak kabul edilmesi halkın tepkisini çekti El Salvador'da Bitcoin'in resmi para birimi olarak kabul edilmesi halkın tepkisini çekti         
15:23
Hiç görmediği biyolojik anne babasını bulmak için Müge Anlı'nın programına çıkan adam, 19 kardeşi olduğunu öğrendi Hiç görmediği biyolojik anne babasını bulmak için Müge Anlı'nın programına çıkan adam, 19 kardeşi olduğunu öğrendi         
14:59
Damat, aşiret düğününde takılan paraları taşımakta zorlandı Damat, aşiret düğününde takılan paraları taşımakta zorlandı         
14:49
Uçakta cinsel ilişkiye giren kişileri kayda alıp Twitter'da paylaştı Uçakta cinsel ilişkiye giren kişileri kayda alıp Twitter'da paylaştı         
14:35
2 yaşında ve 3 aylık iki kardeş, nehir kenarına terk edilmiş halde bulundu 2 yaşında ve 3 aylık iki kardeş, nehir kenarına terk edilmiş halde bulundu         
14:23
Eda Taşpınar, kumsalda çırılçıplak poz verdi Eda Taşpınar, kumsalda çırılçıplak poz verdi         
13:58
Avustralya'nın Avustralya'nın "Yüzyılın anlaşması" olarak anılan denizaltı alımı anlaşmasını iptal etmesine Fransa'dan tepki: Gerçekten sırtımızdan vurulduk         
13:54
Trabzon'da başkan, 'Kürdistan şapkası' üretildiği söylenen fabrikayı basıp her şeyi yaktırdı Trabzon'da başkan, 'Kürdistan şapkası' üretildiği söylenen fabrikayı basıp her şeyi yaktırdı         
12:41
Taliban, 9 ve 10 yaşındaki iki çocuğun kafalarını keserek öldürdü Taliban, 9 ve 10 yaşındaki iki çocuğun kafalarını keserek öldürdü         
11:38
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi maçları hangi kanalda? İşte cevabı Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi maçları hangi kanalda? İşte cevabı         
11:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2021 19:53:27. #1.12#
SON DAKİKA: İki yıldır fiyatı artmayan tek ürün - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement