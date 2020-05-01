İki yıldır kaldığı otelde ölü bulundu (2) Yeniden - Son Dakika

Sayın Yazıişleri müdürlerine

'Emekli polis otel odasında ölü bulundu' başlıklı haberimizi kaynağından yapılan düzeltme ile ölen kişinin emekli polis olmadığını düzelterek yeniden geçiyoruz

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YENİDEN

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, - İZMİR'in Konak ilçesinde emekli Fethi Şaşmaz (56) 2 yıldır kaldığı oteldeki odasında ölü bulundu. Şaşmaz'ın ölümünün şüpheli bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.

Konak'ta iki yıldır aynı otelde kalan emekli Fethi Şaşmaz'ın uzun süredir odasından çıkmaması ve kapısının kilitli olmasından şüphelenen kat görevlisi durumu yönetime bildirdi. Bunun üzerine yedek anahtarla odaya giren görevli, Şaşmaz'ı yatağında yatarken buldu. İhbar üzerine polis ve sağlık görevlisi geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Şaşmaz'ın öldüğünü belirledi. Belediye doktoru yaptığı incelemenin ardından Şaşmaz'ın ölümünün şüpheli olduğunu bildirdi.