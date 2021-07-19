Koray Avcı , Harbiye Açıkhava Yıldızlar Geçidi Konserleri kapsamında sahne alarak sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşattı. Şarkıcıyı sevgilisi Ebru Keskin, ön sıradan izledi.

Bayhan Prodüksiyon organizasyonuyla, pandemi kurallarına göre mesafeli oturma düzeniyle gerçekleşen konserde Koray Avcı, sahneye çıkmadan bir gece önce heyecandan uyuyamadığını söyleyip, "Çok iyi hazırlandık güzel misafirlerimiz de var, geceden beri uyuyamıyorum her seferinde aynı duygu. Buraya girince heyecan basıyor burası önemli sahne galiba altı ya da beşincisi. Bu dönemde çalıştık ama insanlarla bir araya gelmek farklı heyecan" dedi. Şarkıcı, mekanlarda mesafe gözetilmediğini ancak müzisyenlerin hala mesafeli konserler verdiğinden dert yanıp şöyle devam etti: "Allah dağına göre kar veriyormuş, 1.5 senedir ciddiye alınmamak kimsenin müzisyenlerle ilgili tasarrufunun olmaması, hala bütün mekanlar doluyken bizim mesafeli konserler yapmamız bunlar üzücü şeyler. Şu an müziği yapıyor olmaktan bizim sosyal faaliyet içinde olmamızdan mutluyuz. Bu tasarrufsuzluk bizi üzüyor."

'Benden hiç kanat olur mu?'

Eylül ayında ayrıca Amerika'da konser vereceğini de anlatan şarkıcı, "Tarkan gibi sahneye asansörle mi çıkacaksınız?" sorusu üzerine "Tarkan gibi ben kanatlanıp inmeyi düşünüyorum, yukarıdan aşağıya ineceğim. Benden hiç kanat olur mu? Nereye takacağız da o kanadı indireceğiz?" cevabını verdi.

'Benim yıldızlarım beni izleyenler'

Avcı, ünlü isimlerin, mega ya da süper star gibi ünvanları kullandığını ve bu duruma nasıl baktığı sorusuna, "Benim yıldızlarım beni izleyenler" diye cevap vererek, şöyle konuştu: "Gökyüzüne baktığın zaman hangi yıldızın ne kadar büyük olduğunu ışığından anlamazsın, yaklaşman lazım. O yüzden beni bir yıldıza koymayın ben gezegeni elime almaya, onlarla olmaya çalışıyorum. Bir yıldızla kalsaydık çok bir şey olmazdık, benim yıldızlarım beni izleyen insanlar. Onların hepsini bir araya getirince bir şey oluyor, siz bana gökyüzü deyin. Yıldız bana göre olmaz."

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