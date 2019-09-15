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İki yol arasında kalan cami dikkati çekiyor

48 dakika önce

Antalya'da imar planlamasının ardından iki yol arasında kalan cami dikkati çekiyor.

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Antalya'da imar planlamasının ardından iki yol arasında kalan cami dikkati çekiyor.

Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi'nde yaklaşık 30 yıl önce inşa edilen Uhut Camisi, imar planlamasının yapılması ve kentsel dönüşüm kapsamında gecekonduların yıkılmasının ardından bölgede ayakta kalan tek yapı oldu.

Cami, iki yol arasında kalınca, bölgeye yeni bir ibadethane yapılması kararlaştırıldı.

Yeni cami bitene kadar ibadete açık olan cami, yoldan geçenlerin ilgisini çekiyor.

İl Müftüsü Osman Artan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, caminin bulunduğu bölgenin daha önce gecekondu mahallesi olduğunu belirterek, imar geçmesinin ardından mahallenin çehresinin değiştiğini söyledi.

Caminin, karşısından geçen yol nedeniyle kaldırılmasının gündemde olduğunu ancak yakınlarda başka ibadethane olmaması nedeniyle bunun ertelendiğini anlatan Artan, "Bölgeye yakın yeni bir caminin inşaatına başlandı, yüzde 80 oranında bitti. İbadete açılmasının ardından eski camimiz artık hizmet vermeyecek." dedi.

Antalya, Kepez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 03:44 Kaynak: AA
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