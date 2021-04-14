İki yük treni çarpıştı, vagonlar ters döndü: 2 makinist yaralı - Son Dakika

İki yük treni çarpıştı, vagonlar ters döndü: 2 makinist yaralı

Adana'nın Pozantı ilçesinde aynı istikametteki iki yük treninin çarpışması sonucu 2 makinist yaralandı. Feci kazada vagonlar ters döndü, yaralı makinistlerin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Adana'nın Pozantı ilçesinde sabah erken saatlerde konteyner taşıyan ve aynı istikamette bulunan 2 yük treni, Pozantı Hastaneler Kavşağı mevkiinde çarpıştı. 2 MAKİNİST YARALANDI Kaza sonucu vagonlar ters döndü. Kazada iki makinist yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla, makinistler Pozantı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Makinistler Bilal Doğtaş ile Uğur Erdem'in durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olay yerinden ilk görüntüler:

YORUMLAR (1) Satoviç: Demiryolları beş sene önce bütünüyle özelleşti özel şirket zaten dert tasa edip milli dygularinizi canlandirmayiniz Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır

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