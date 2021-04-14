Adana'nın Pozantı ilçesinde sabah erken saatlerde konteyner taşıyan ve aynı istikamette bulunan 2 yük treni, Pozantı Hastaneler Kavşağı mevkiinde çarpıştı.
Kaza sonucu vagonlar ters döndü. Kazada iki makinist yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla, makinistler Pozantı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Makinistler Bilal Doğtaş ile Uğur Erdem'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay yerinden ilk görüntüler:
Kaynak: SonDakika.com
Son Dakika › 3. Sayfa › İki yük treni çarpıştı, vagonlar ters döndü: 2 makinist yaralı - Son Dakika