İki yüzlü insanlar 'Tartuffe' ile sahneye taşınıyor

Büyük komedi ustası Moliere'in ölümsüz eseri 'Tartuffe' (Yüzsüz), İstanbul'da sahnelenecek.

Mam'art Tiyatro'nun sahneye koyduğu, Emrah Eren'in yenilikçi yorumuyla seyircisinin karşısına çıkacak olan müzikli oyunda evrensel bir sorun olan toplumsal körlük sahneye taşınıyor ve iki yüzlü insanlar trajikomik bir şekilde hicvediliyor.

'Tartuffe'ta Beyti Engin, Fatih Al, Feri Baycu Güler, Goncagül Sunar, Cemil Büyükdöğerli, Sefa Tantoğlu, Sevi Demirçivi ve Ziver Armağan Açıl rol alıyor. Şarkı sözleri Faruk Üstün'e ait olan oyunda dekor ve tasarımı Melih Karakurt, kostüm tasarımı ise Sadık Kızılağaç imzasını taşıyor.

Oyun 6 Kasım Çarşamba günü saat 20: 30'da Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde sahnelenecek.