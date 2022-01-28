"İki yüzlü kebabın" ünü sınırları aştı - Son Dakika

Adana'da bir kebapçının kıyma ile bonfile eti birleştirerek ortaya çıkardığı iki yüzlü kebabın ünü il sınırlarını aştı. Kebapçı, yurt dışından insanların gelip yediği kebabın Adana Kebap'a rakip olduğunu söyledi.

Kebabın başkenti Adana'da uzun yıllardır kebapçılık yapan Cihangir Korkmaz, daha çok müşteri çekmek için iki yüzlü kebap yaptı. Kıyma ile bonfile eti birleştirerek ortaya çıkan kebap, hem kuşbaşı hem de Adana kebabı bir arada yemek isteyen müşteriler için son derece uygun.

Günde ortalama 100 porsiyon satılan iki yüzlü kebap için yurt dışından da müşteriler geliyor.

"TALEBE YETİŞMEYE ÇALIŞIYORUZ"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Cihangir Korkmaz, Adana yemeklerini tanıtmak ve insanlara farklı lezzetler sunmak adına çalışmalar yaptıklarını belirtti. Korkmaz, "Aslında bu kebap çeşidi bizim unutulmuş bir lezzetimiz. Çok eski yıllarda bu kebap türünü insanlar tüketiyordu. Bir tarafı bonfile et, bir tarafı Adana Kebap. Adıyla insanlar tebessüm ediyor ama tat olarak inanılmaz güzel. İnsanların talebi çok fazla. Bizlerde talebe yetişmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

İki yüzlü kebabın Adana Kebap'ın tahtını zorlayacağını söyleyen Korkmaz, "Adana Kebap bizim ana ürünümüz ancak şehir dışı ve yurt dışından gelen müşteriler iki yüzlü kebabı da talep ediyor. Şuan çok güzel gidiyor satışlar. Ünü sınırları aştı" dedi.

Gökhan Kaya isimli müşteriyse sosyal medyadan görüp iki yüzlü kebap yemeye geldiğini söyledi.

(Umutcan İşledici - Elif Ayşenur Bay/İHA)