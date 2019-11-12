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'İki yüzlü' kedi yavrusu Duo hayata tutunmaya çalışıyor
7 saat önce
Duo, iki suratla doğmuş bir kedi yavrusu. Onu diğer kedi yavrularından ayıran 'Diprosopus' rahatsızlığı nedeniyle tek bir vücuda bağlı miyavlayabildiği iki ağıza ve koku alan iki burna sahipView on euronews.
Duo, iki suratla doğmuş bir kedi yavrusu. Onu diğer kedi yavrularından ayıran 'Diprosopus' rahatsızlığı nedeniyle tek bir vücuda bağlı miyavlayabildiği iki ağıza ve koku alan iki burna sahipView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 01:21
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