Son Dakika Haberleri: 'İki yüzlü' kedi yavrusu Duo hayata tutunmaya çalışıyor
Son Dakika Dünya 'İki yüzlü' kedi yavrusu Duo hayata tutunmaya çalışıyor - Son Dakika Dünya

'İki yüzlü' kedi yavrusu Duo hayata tutunmaya çalışıyor

7 saat önce

Duo, iki suratla doğmuş bir kedi yavrusu. Onu diğer kedi yavrularından ayıran 'Diprosopus' rahatsızlığı nedeniyle tek bir vücuda bağlı miyavlayabildiği iki ağıza ve koku alan iki burna sahipView on euronews.

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Duo, iki suratla doğmuş bir kedi yavrusu. Onu diğer kedi yavrularından ayıran 'Diprosopus' rahatsızlığı nedeniyle tek bir vücuda bağlı miyavlayabildiği iki ağıza ve koku alan iki burna sahipView on euronews

'İki yüzlü' kedi yavrusu Duo hayata tutunmaya çalışıyor

Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 01:21 
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