Son Dakika Haberleri: 'İki yüzlü' kedi yavrusu Duo hayata tutunmaya çalışıyor
Son Dakika Dünya 'İki yüzlü' kedi yavrusu Duo hayata tutunmaya çalışıyor - Son Dakika Dünya

'İki yüzlü' kedi yavrusu Duo hayata tutunmaya çalışıyor

6 saat önce

Duo, iki suratla doğmuş bir kedi yavrusu. Onu diğer kedi yavrularından ayıran 'Diprosopus' rahatsızlığı nedeniyle tek bir vücuda bağlı miyavlayabildiği iki ağıza ve koku alan iki burna sahip

'İki yüzlü' kedi yavrusu Duo hayata tutunmaya çalışıyor, System.String[]

Duo, iki suratla doğmuş bir kedi yavrusu. Onu diğer kedi yavrularından ayıran 'Diprosopus' rahatsızlığı nedeniyle tek bir vücuda bağlı miyavlayabildiği iki ağıza ve koku alan iki burna sahip.


Doğumdan sonra annesi yavru kediyi kabul etmediği için, Duo, New York'ta bir kedi hastanesinde veteriner hekim olarak çalışan Dr. Ralph Tran tarafından sahiplenildi ve oradaki doktorlar sayesinde hayata tutunabildi.

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Euronews, New York, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 01:31 
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