İkiçeşmelik Mahallesi'nde çalışmalar sürüyor - Son Dakika

İkiçeşmelik Mahallesi'nde çalışmalar sürüyor

AYDIN - Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi tarafından İkiçeşmelik Mahallesi'nde başlatılan alt ve üst yapıyı yenileme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Kuşadası'nda Belediye Başkanı Ömer Günel'in başlattığı alt ve üst yapı yenileme atağı kentin en eski mahallerinden olan İkiçeşmelik'te devam ediyor. Yaklaşık 30 yıldır tek bir çivinin bile çakılmadığı bölgede gerçekleştirilen çalışmalar, vatandaşlardan büyük takdir topluyor. Çalışmalar kapsamında İkiçeşmelik Mahallesi'ne bugüne kadar Kuşadası Belediyesi'ne bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince 1.3 kilometre yağmur suyu hattı döşendi. ASKİ ekipleri ise içme suyu ve kanalizasyon hatlarını yenilemeyi sürdürüyor.

Dört farklı kurumun iş birliği içerisinde 7/24 esasına göre çalıştığı mahallede ayrıca AYDEM ve telefon şirketi ekipleri elektrik, telefon ve internet hatlarını iyileştirme işlerine devam ediyor. Alt yapı çalışmalarının ardından Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bölgede 22 bin metre kare yol yapım ve 5 bin metrekare de kaldırım taşı döşeme işlemi gerçekleştirecek. Çalışmalar sona erdiğinde İkiçeşmelik Mahallesi'nde bulunan 1 cadde ile 19 sokağın tamamının alt ve üst yapıları yenilenmiş olacak.