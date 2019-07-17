İkili ilişkilere ışık tutan Adil Yıldırım'ın üçüncü kitabı

"Sonsuz aşk her şeyi göze alanlar içindir..."

İkili ilişkiler hayatın her alanını çıkmaza da sokabilir, mutlu bir dünyanın kapılarını da aralayabilir…

Sosyal Medya hesapları ve youtube kanalı ile binlerce kişinin takip ettiği Adil Yıldırım'ın, "Zamanın Sessiz Ruhu" ve "Gecede Saklı Yalnız Aşıklar" adlı kitaplarının ardından bu kez, tüm duyguları,tüm aşkları, ,aşkı,tutkuyu,sonu gelen evlilikleri,asla unutamadığınız eski sevgiliyi ve yaz aşklarını filtresiz hali ile ele aldığı 3. kitabı "Med Cezir"okurları ile buluşuyor…

İkili ilişkilerde sağlıklı iletişimin püf noktalarını anlatan veokurlarının "hayata ışık tutan adam" diye nitelendirdiği Adil Yıldırım, "Med Cezir" in daha evvel çıkan 2 kitabının devamı niteliğinde olduğunu vurguluyor. "Bu yaz sıcak geçecek" sloganıyla çıkış yapan roman bir kez daha erkek ruhunun kapılarını kadınlar için aralıyor.

İlk olarak 2017 yılında yayınlanmaya başlanan serinin devam kitabı Med Cezir kadın okurlara beklediklerinden daha fazlasını vaat ediyor: Romantizm, günümüzde ilişkiler, evlilikte aldatmaların sebepleri, unutulamayan eski aşkların erkek ruhundaki etkileri, erkeklerin ilişkiye bakış açısına dair başka hiçbir yerde bulamayacağınız bilgiler, erkeklerin evlilikten kaçma sebepleri, yaz aşklarının eşsiz tutkusu ve serinin ilk kitabında pek yer almayan yoğun erotik sahneler...

"Sonsuz aşk her şeyi göze alanlar içindir" MED CEZİR

Serinin ilk kitabı ile oluşturulan Bora Yaman karakteri, serinin son kitabında da varlığını koruyor ve kadınlarla farklı zaman ve mekanlarda yaşadığı erotizmi güçlü bir anlatım diliyle sergiliyor. Roman da hikaye Genova-Cinque Terra sahillerinden Camogli'de başlıyor; öte yandan romandaki sahnelerde farklı mekanları görüyoruz: Roma, Milano, Torino, İstanbul ve Ayvalık-Cunda.

Bora Yaman'ın başına İtalya'da enteresan olaylar gelirken, aşkın, ilişkilerin ve erotizmin dozu bir an olsun düşmüyor. Bora Yaman karakteri, erotizmi ve kadınlarla yatakta yaşadıklarını anlatırken bir erkeğin yatakta hissettiklerini ve kadınlardan farklı olarak nelere dikkat ettiğini açıkça anlatıyor. Bir erkeğin nelerden zevk aldığını ve doyum noktasında neler hissettiğini bu satırlarda okuma imkanı buluyoruz. İlk romanın ardından kadınlar arasında en çok sorulan sorunun cevabını Med Cezir'de buluyoruz:

"Acaba Bora ile Gökçe'nin yolları yeniden kesişecek mi?"

Kitabın final sahnesindeki söz ile bitirelim:

"Sonsuz aşk her şeyi göze alanlar içindir..."

MED CEZİR

Onu üzen ve içini parçalayan ilişkilerin.

Ruhunda bıraktığı eksiklik duygusunu yeniden yaşamak istemiyordu... Her ayrılık bir kanama yaratmıştı ruhunda, ardından yaralarını sarması uzun sürmüştü belli ki. Uzun zaman kendini ilişkiye kapatan insanın yeniden nefes alabilmesi ve birine kalbinin kapılarını yeniden açabilmesi ne kadar zordur; Bunu iyi biliyordum elbette... Belki de bunun içindi aşkın sonunda yer alan hayal kırıklığı; çünkü aşk bittikten sonra, acı gerçekleyüzleşince, ayrılığın gölgesi güneşimizi kapatınca, neşemizi kaçırınca ve bizi dalgaların sesini yalnız başımıza dinlemeye mecbur bırakınca, eksilen parça hayatımızdan uzaklaşıp giderken biliriz ki bizde bıraktığı eksiklik, o insandan önce var olan eksiklikten çok daha fazladır. Her ayrılık sonsuza giden bir eksikliktir, ayrıldığım kadının ruhumda bıraktığı tarifsiz bir boşluktur...