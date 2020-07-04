İkili mücadele sonrasında ayağı kırılan Kırdaroğlu'na Bingöl'den ziyaret - Son Dakika

İkili mücadele sonrasında ayağı kırılan Kırdaroğlu'na Bingöl'den ziyaret

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu futbolcusu Batuhan Kırdaroğlu'nun Bursaspor maçında sağ ayak fibula kemiği kırıldı.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu futbolcusu Batuhan Kırdaroğlu'nun Bursaspor maçında sağ ayak fibula kemiği kırıldı. Tayfur Bingöl, pozisyon sonrası oyun dışı kalmasının ardından soluğu genç oyuncunun bulunduğu hastanede aldı. Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan da oyuncuyu hastanede yalnız bırakmadı.

TFF 1'inci Lig'de Bursaspor ile Altınordu karşı karşıya getiren mücadelenin 50'nci dakikasında, Altınordu oyuncusu Batuhan Kırdaroğlu, girdiği ikili mücadele sonucu yerde kaldı. Ambulans ile hastaneye kaldırılan genç oyuncunun, sağ ayak fibula kemiğinin kırıldığı açıklandı. Kırdaroğlu'nun uzun süre sahalardan uzak kalması bekleniyor. Batuhan Kırdaroğlu ile girdiği ikili mücadele sonrasında, Bursasporlu oyuncu Tayfur Bingöl ise hakem Koray Gençerler tarafından kırmızı kart ile cezalandırıldı. Tayfur, oyun dışı kalmasının ardından hastaneye kaldırılan genç oyuncunun yanına gitti. Tayfur, genç oyuncuyu ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs vakalarında denenen hidroksiklorokinin kullanımını ikinci kez durdurdu
Ailesiyle birlikte evinde oturan şahıs başından vuruldu
Rus uzmandan koronayla ilgili bildiklerimizi unutturacak sözler: Zamanla insanları öldürmemeyi öğreniyor
Bursaspor Kulübü de yaptığı açıklamada, Altınordu Futbol Kulübü'ne geçmiş olsun dileğinde bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Hiç bir sonuç, insan sağlığından önemli değildir. Sağ ayak fibula kemiğinde kırık tespit edilen Batuhan Kırdaroğlu'na ve Altınordu camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Batuhan Kırdaroğlu'nun en kısa sürede eski sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Altınordu Futbol Kulübü, hem Bursaspor Kulübü'ne hem de Tayfur Bingöl'e teşekkür ederek, "Tayfur Bingöl, şanssız bir şekilde sakatlanması neden olduğu Batuhan Kırdaroğlu'nu maçın bitmesini bile beklemeden oyundan çıkarak hastanede ziyaret etti. Teşekkürler Tayfur, teşekkürler Bursaspor" ifadelerini paylaştı.


Türkiye Futbol Federasyonu, Bursaspor, Altınordu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 22:56 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor İkili mücadele sonrasında ayağı kırılan Kırdaroğlu'na Bingöl'den ziyaret - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

15:28 Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu 13:40 Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın 12:55 İspanya'da Zoom toplantısında çıplak görüntülenen belediye meclis üyesi istifa etti 12:19 Zeynep Beşerler'den sevgilisini dövdüğü söylenen Ozan Güven'e destek 11:23 Ayasofya tartışmaları hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: İtiraz etmeyeceğiz 11:20 Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor 10:46 Yagıtay'dan hafta tatili kararı: İşveren, pazar günü dışında da kullandırabilir 09:48 Komşu iki ailenin kavgasında ortalık savaş alanına döndü 09:36 Yaklaşanın öldüğü kuyu için vatandaşlar, önlem alınmasını istiyor 09:17 Savcılık, Ecrin bebeğin ölümünde 'ihmali bulunan' üvey babaannenin 25 yıl hapsini istedi 09:15 Evde cansız bedeni bulunan kadının oğlu tarafından kedi yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı 09:14 Son dakika: 4 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi suskunluğunu bozdu 09:11 Sevdiği kız başkasına verilen genç, veda etmek için video çektikten sonra canına kıydı 07:48 Survivor 2020'nin 126. bölüm fragmanı yayınlandı! Sakatlanan Sercan acılar içinde kıvranıyor 04:37 Bodrum'da iki kişinin uyurken öldürülmesi sonrasında jandarma alarma geçti
Ailesiyle birlikte evinde oturan şahıs başından vuruldu
00:14
Rus uzmandan koronayla ilgili bildiklerimizi unutturacak sözler: Zamanla insanları öldürmemeyi öğreniyor
23:24
Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi
21:58
Bakan Koca, Bursa'daki düğünü örnek verip uyardı: Meydanı gelinle damada bırakın
21:41
Bodrum'u karıştıran çifte cinayetin nedeni belli oldu
20:11
Photoshop'u abartan Özlem Yıldız, sosyal medyanın diline düştü
18:50
Oto kiralama işi yapan bir vatandaş, kiraladığı otomobilin içinde ceset buldu
18:12
Erdoğan'dan AB'nin seyahat kısıtlaması kararına sert tepki: Biz bir, onlar beş kaybeder
18:11
Bakan Soylu: Mardin'de kimyasal patlayıcı ele geçirildi
16:53
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı
15:53
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2020 05:07:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İkili mücadele sonrasında ayağı kırılan Kırdaroğlu'na Bingöl'den ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]