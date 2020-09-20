İkim değişikliği: Okyanusların ısınması su altı depremlerinin yaydığı 'ses dalgalarıyla... - Son Dakika
BBC

İkim değişikliği: Okyanusların ısınması su altı depremlerinin yaydığı 'ses dalgalarıyla...

Bilim insanları, denizaltındaki depremlerin yaydığı ses dalgalarını kullanarak okyanusların ısınmasını ölçecek yeni bir yöntem buldu.

İkim değişikliği: Okyanusların ısınması su altı depremlerinin yaydığı 'ses dalgalarıyla..., System.String[]

Bilim insanları, denizaltındaki depremlerin yaydığı ses dalgalarını kullanarak okyanusların ısınmasını ölçecek yeni bir yöntem buldu.

Araştırmacılar yöntemin işe yaradığını çünkü ses dalgalarının sıcak sularda daha hızlı yayıldığını söyledi.

Araştırma ekibi, Hint Okyanusu'nda son 10 yılda kaydedilen titreşimler aracılığıyla yayılan ses dalgalarını inceledi.

Küresel ısınmasıyla denizlerin de daha sıcak hale gelmesiyle bilim insanları ses dalgalarının da hızlandığını gördü.

"Science" adlı dergide yayımlanan yeni metot, Hint Okyanusu'nda son on yılda kaydedilen ısınmanın önceki tahminlerin çok üstünde olduğunu gösterdi.

Okyanusların ısınmasına ilişkin doğru bilgiler elde edilmesi iklim bilimcileri için kritik önemde.

Araştırmacılara göre sera gazlarıyla atmosfere sıkışan enerjinin yüzde 90'ı denizler tarafından emiliyor.

Ama farklı konumlarda ve derinliklerde kesin ısı ölçümleri yapılması kolay olmuyor.

Argo yüzücüleri

Argo yüzücüleri adı verilen yaklaşık 4 bin cihazla suyun ısı derecesine dair veriler toplandı. Bu yöntem her ne kadar işe yarasa da hala bilinmeyen çok şey var.

Özellikle de suların yaklaşık 2.000 metre derinliğindeki durumun ne olduğuna ilişkin yeterli veri bulunmadığı belirtiliyor.

Araştırma ekibinin geliştirdiği yeni yöntem, deniz suyundaki ses hızının ısıyla bağlantılı olduğunu gösteriyor.

Bilim insanlarının yarattığı ses dalgalarının kullanılması fikri ilk olarak 1970'lerin sonunda ortaya atılmış ve denenmişti.

Ama bu ses dalgalarının deniz memelilerinin üstündeki etkisine dair kaygılar ve artan maliyet nedeniyle bu fikirden vazgeçilmişti.

Yeni yöntem, sualtındaki depremlerle ve titreşimlerle doğal yöntemlerle oluşan ses dalgalarından faydalanıyor.

Bilim insanları, Hint Okyanusu'nda 2004 ila 2016 yılları arasında meydana gelen yaklaşık 4 bin titreşimden elde edilen verileri araştırdı.

Araştırmacılar daha sonra "tekrar eden" hemen hemen aynı kaynak ve güce sahip depremleri inceledi.

Yavaş ilerleyen bu işaretlerin deniz üstünden Endonezya'dan Diego Garcia adasındaki gözlem merkezine ne kadar sürede ilerlediklerini hesaplayarak son 10 yılda okyanustaki ısı değişimini de tespit edebildiler.

Hint Okyanusu'nda 10 yıllık inceleme

BBC'ye konuşan araştırma ekibi üyesi Calfornia Teknoloji Enstitüsü'nden Dr. Wenbo Wu, "Ses dalgalarının Sumatra'dan Diego Garcia'ya seyahat etmesi yaklaşık yarım saat sürüyor" dedi ve araştırmaya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Sumatra ve Diego Garcia arasındaki derin okyanusta sıcaklık değişimi bu yarım saatlik seyahat süresinin saniyenin onda biri kadar değişmesine neden oluyor.

"Bu değişiklikleri çok doğru bir şekilde hesaplayabildiğimiz için okyanus derinliklerindeki ortalama sıcaklık değişimini anlayabiliriz, bu durumda bu bir derecenin yaklaşık onda biri kadar."

Yeni yöntem, mevcut verileri kullandığı için düşük maliyetli görülüyor. Ayrıca mevcut 2 bin metrelik kısıtlamalardan daha derinlerdeki sıcaklığı da ölçebilecek hassasiyete sahip.

Bilim insanları bu araştırmayla, Hint Okyanusu'nda 10 yılda gerçekleşen ısınmanın, önceki tahminlerin çok üstünde olduğunu ortaya koydu.

Ama araştırmayla ilgili bazı uyarılar da yapılıyor.





Dr. Wu, "Bu sonuçların yalnızca bir bölge için ve belirlenen 10 yıl için geçerli olduğunu vurgulamak önemli. Bu yöntemi başka bölgelere de uygulamalıyız ve okyanus derinliklerinde küresel tahminlerin sistematik olarak altında veya üstünde kalıp kalmadığını anlamak için farklı zamanları değerlendirmeliyiz" dedi ve ekledi:

"Bu yönde kesin sonuçlara varmak için çok erken" yorumunu yaptı.

Bu yöntemin küresel olarak işe yarayıp yaramayacağının anlaşılması için bilim insanlarının daha fazla su altı reseptörlerine erişmeye ihtiyacı olacak.

Araştırma ekibi şimdilik, BM Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması tarafından işletilen hidrofon ağının topladığı verilerle çalışıyor. Bu ağ, sualtındaki nükleer patlamaları dinliyor.

Dr. Wu'ya göre bu hidrofonlar her yıl küresel olarak meydana gelen 10 bine yakın sığ denizaltı depremlerinden elde edilen sinyalleri tespit ediyor. Dr. Wu, "Tüm bu veriler okyanus derinliklerindeki sıcaklık değişimine ilişkin bilgiler içeriyor ve bu bilgiler de bizim onları keşfetmemizi bekliyor" diyor.

Hint Okyanusu, araştırma, Nükleer, Teknoloji, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 10:42

Son Dakika Teknoloji İkim değişikliği: Okyanusların ısınması su altı depremlerinin yaydığı 'ses dalgalarıyla... - Son Dakika

BBC
YORUMLAR

Son Dakika

Yunanistan Cumhurbaşkanı diplomatik yalanla çizgiyi aştı: Türkiye'nin meydan okumasına cevap vermeye her an hazırız Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Erzurumspor'u 2-1 mağlup etti Gaziantep'te koronavirüs hastalarıyla temaslı olan çalışanlar 14 gün idari izinli sayılacak Ahmet Ağaoğlu'ndan Sörloth itirafı: Premier Lig ve Ligue 1 takımlarını reddetti Yoldan geçenlerin güreş yaptığını sandığı iki kişinin kavga ettiği ortaya çıktı Konyaaltı Sahili'nde görülen Türk denizaltısı turistleri şaşırttı Kapıyı kırıp bahçeye girdi! Ev sahibinin ayağını dürterek uyandıran ayı şaşkınlık yarattı Yerli ve milli "Ayşehanım" yer fıstığı tohumu, piyasada kullanılan ABD menşeli tohumlara rakip olacak
Niğde'de yaşanan trafik kazasında 3 tekvandocu hayatını kaybetti Niğde'de yaşanan trafik kazasında 3 tekvandocu hayatını kaybetti         
16:39
Tottenham, Southampton'ı 5-2 mağlup etti Tottenham, Southampton'ı 5-2 mağlup etti         
15:59
Çukura düşen çaresiz karacanın yardımına yaşlı çift yetişti Çukura düşen çaresiz karacanın yardımına yaşlı çift yetişti         
15:23
Çöp arabasını özenle temizleyen temizlik işçisi sosyal medyada ilgi odağı oldu Çöp arabasını özenle temizleyen temizlik işçisi sosyal medyada ilgi odağı oldu         
15:07
Boşanmak üzere olduğu hamile eşini bıçaklayarak yaraladı Boşanmak üzere olduğu hamile eşini bıçaklayarak yaraladı         
14:20
31 Ekim'de nadir görülen 31 Ekim'de nadir görülen "mavi dolunay" gerçekleşecek         
13:21
52 yıl hapis cezasıyla aranan ve 13 yıldır kendisini ölü gösteren Türk Youtuber Tayfun Demir tutuklandı 52 yıl hapis cezasıyla aranan ve 13 yıldır kendisini ölü gösteren Türk Youtuber Tayfun Demir tutuklandı         
12:47
Kapıyı kırıp bahçeye girdi! Ev sahibinin ayağını dürterek uyandıran ayı şaşkınlık yarattı Kapıyı kırıp bahçeye girdi! Ev sahibinin ayağını dürterek uyandıran ayı şaşkınlık yarattı         
12:05
e-Devlet'te araç sahipleri için müjde: e-Devlet'te araç sahipleri için müjde: "Araçlarım" sayfasında hizmet kapsamı genişliyor         
11:11
Yerli ve milli Yerli ve milli "Ayşehanım" yer fıstığı tohumu, piyasada kullanılan ABD menşeli tohumlara rakip olacak         
11:09
Aylarca evine kimseyi almadı! Virüs kendisini ziyarete gelen kızından bulaştı Aylarca evine kimseyi almadı! Virüs kendisini ziyarete gelen kızından bulaştı         
10:35
Valiler arasındaki Valiler arasındaki "Anadolu Aslanı" atışması gülümsetti         
10:29
Taksim'de genç kadının peşinden ayrılmayıp taciz eden şüpheliyi polisler gözaltına aldı Taksim'de genç kadının peşinden ayrılmayıp taciz eden şüpheliyi polisler gözaltına aldı         
09:31
Mekanı kurşunlamanın bedeli ağır oldu: Dövüldü, araçtan yola atıldı, başka bir aracın altında kaldı Mekanı kurşunlamanın bedeli ağır oldu: Dövüldü, araçtan yola atıldı, başka bir aracın altında kaldı         
09:21
İYİ Parti'de kurultay günü! İki parti davet edilmedi İYİ Parti'de kurultay günü! İki parti davet edilmedi         
09:02
Şüpheli bir şekilde ölü bulunan Gülay Uygun, ölmeden önce eşini arayıp helallik istemiş Şüpheli bir şekilde ölü bulunan Gülay Uygun, ölmeden önce eşini arayıp helallik istemiş         
17:34
Eski Başbakan Mesut Yılmaz'dan kötü haber! Doktorlar umudu kesti Eski Başbakan Mesut Yılmaz'dan kötü haber! Doktorlar umudu kesti         
16:51
Fenomen Bahar Candan'ın başörtülü pozuna tepki yağdı Fenomen Bahar Candan'ın başörtülü pozuna tepki yağdı         
15:30
"Kocan seni aldatıyor" mesajıyla şoke olan Eylül Öztürk, kimin gönderdiğini öğrenince ağzı açık kaldı         
14:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2020 17:06:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İkim değişikliği: Okyanusların ısınması su altı depremlerinin yaydığı 'ses dalgalarıyla... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei