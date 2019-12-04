Son Dakika Haberleri: "İkimizin de yolu açık olsun Cemo'cum" Derin Mermerci ile Cem Aydın boşandı
Son Dakika Magazin 'İkimizin de yolu açık olsun Cemo'cum' Derin Mermerci ile Cem Aydın boşandı - Son Dakika Magazin

"İkimizin de yolu açık olsun Cemo'cum" Derin Mermerci ile Cem Aydın boşandı

6 saat önce

Anlaşmalı olarak bugün Cem Aydın'dan boşanan Derin Mermerci, eşine bu sözlerle veda etti: 7 sene boyunca çok defa kadeh kaldırdık.

Anlaşmalı olarak bugün Cem Aydın'dan boşanan Derin Mermerci, eşine bu sözlerle veda etti:


7 sene boyunca çok defa kadeh kaldırdık.. Dostluğumuza, evliliğimize, kızlarımızın doğumuna, eş dostun kutlamalarına.. Bugün de yeni hayatımıza.. İkimizin de yolu açık olsun Cemo'cum

Derin Mermerci, Cem Aydın, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 05:27 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Depresyona giren Merve Boluğur, arkadaşlarıyla stres attı
İlkay Akkaya 4 yıldır telefonla taciz edildiğini duyurdu: Tehdit ediliyorum, önlem alınsın Müge Anlı'daki Celalettin Polat olayında kan donduran iddia: Cinayeti eşi ve çocukları işledi Megastar Tarkan'ın kuzeni kan kanserinden hayatını kaybetti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 00:09:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "İkimizin de yolu açık olsun Cemo'cum" Derin Mermerci ile Cem Aydın boşandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]