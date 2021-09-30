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Son Dakika › TV › İkimizin Sırrı 9. Bölüm 2. Fragmanı | Alp'e ne oldu? - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "S-400'ler için ABD ile yaşanan sürtüşmelere değdi mi?" sorusuna net yanıt

Netflix'te yayınlanan bir dizide iki erkeğin duş aldığı sahne 20 milyon kez tekrardan izlendi