İkinci 3 milyar euro için imza atılıyor
2 saat önce
Avrupa Birliği'nin Türkiye'deki mülteciler için sağladığı ikinci 3 milyar euroluk mali yardım paketi çerçevesindeki 400 milyon euroluk ilk işbirliği için imzaların bugün atılacağı açıklandı.
Avrupa Birliği
'nin Türkiye
'deki mülteciler için sağladığı ikinci 3 milyar euroluk mali yardım paketi çerçevesindeki 400 milyon euroluk ilk işbirliği için imzaların bugün atılacağı açıklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:43
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