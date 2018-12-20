Son Dakika Haberleri: İkinci 3 milyar euro için imza atılıyor

İkinci 3 milyar euro için imza atılıyor

2 saat önce

Avrupa Birliği'nin Türkiye'deki mülteciler için sağladığı ikinci 3 milyar euroluk mali yardım paketi çerçevesindeki 400 milyon euroluk ilk işbirliği için imzaların bugün atılacağı açıklandı.

İkinci 3 milyar euro için imza atılıyor, System.String[]
Avrupa Birliği'nin Türkiye'deki mülteciler için sağladığı ikinci 3 milyar euroluk mali yardım paketi çerçevesindeki 400 milyon euroluk ilk işbirliği için imzaların bugün atılacağı açıklandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:43 

Türkiye, Avrupa Birliği, Ekonomi
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