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İSO, "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2020"nin sonuçlarını açıkladı - Son Dakika

İSO, "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2020"nin sonuçlarını açıkladı

06.07.2021 10:17
İSO,

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO), "İSO Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2020" araştırmasına göre, ikinci 500'ün 2020 yılındaki üretimden net satışları yüzde 21,7 artarak 191,1 milyar TL'ye yükseldi.

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO), "İSO Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2020" araştırmasına göre, ikinci 500'ün 2020 yılındaki üretimden net satışları yüzde 21,7 artarak 191,1 milyar TL'ye yükseldi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO), mayıs ayında açıkladığı "İSO Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2020" araştırmasının ardından daha çok KOBİ niteliğindeki kuruluşları kapsayan "İSO Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2020" araştırmasının sonuçlarını da açıkladı.

Buna göre, İSO İkinci 500'ün 2020 yılındaki üretimden net satışları yüzde 21,7 artarak 157 milyar TL'den 191,1 milyar TL'ye yükseldi.

Üretimden net satışlar baz alınarak yapılan İSO İkinci 500'ün 2020 yılı sıralamasına bakıldığında, Murat Ticaret Kablo 578,9 milyon TL ile ilk sırayı aldı. Murat Ticaret Kablo'yu çok küçük bir farkla ve yine 578,9 milyon TL ile Metal Matris takip ederken, RTM Tarım Kimya 571,5 milyon TL ile üçüncü oldu.

"Türkiye ekonomisi ve sanayisinin resmini çekmek açsından önem kazanan bir çalışma"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, "Odamızın en kıymetli çalışmalarından olan ve 1968 yılından bu yana yaptığımız İSO 500 araştırmamızın ikincisi olan İSO İkinci 500'ü de 1998 yılından bu yana istikrarla yayınlamaya devam ediyoruz. Sanayimizin genel görünümünü en az İSO 500 kadar güçlü bir şekilde ortaya koyan İSO İkinci 500 de bugün artık bizler için Türkiye ekonomisi ve sanayisinin resmini çekmek açsından önem kazanan bir çalışma halini almıştır." ifadelerini kullandı.

İSO İkinci 500'ün her yıl farklı sektör ve illerden katılımla marka değerini güçlendirdiğini aktaran Bahçıvan, söz konusu çalışmanın gelecek günlerde ilgili kesimler tarafından ilgiyle inceleneceğini ve farklı sonuçlarıyla kamuoyunda yankı bulacağını belirtti.

"Birçok parametrede beklenenden parlak sonuçlar verdiğine tanıklık ediyoruz"

Çalışmanın öne çıkan sonuçlarına değinen Bahçıvan, şunları kaydetti:

"Pandeminin yaşandığı 2020 gibi zorlu bir yılda, İSO İkinci 500'ün özellikle üretimden net satışlarını reel olarak yüzde 6 arttırmış olmasından başlayarak ihracat, istihdam, karlılık, finansman giderleri, teknolojik yapı, AR-GE harcamaları gibi birçok parametrede beklenenden parlak sonuçlar verdiğine tanıklık ediyoruz. Bu noktada satış karlılığından aktif karlılığına, faaliyet karlarından FAVÖK performansına kadar birçok karlılık göstergesinde gerçekleşen iyileşmeye de dikkat çekmek istiyorum. İSO İkinci 500 açısından en parlak verileri karlılık tarafında görmemizin nedenlerini sıralayacak olursak; yıl genelinde emtia fiyatlarının düşük seyretmesi, elverişli kredi koşulları ve özellikle yılın ikinci yarısındaki düşük faiz oranları gibi destekleyici uygulamalar, firmaların operasyonel maliyetlerini sınırlayarak kar marjlarını yüksek tuttu. Bu gelişmelerin özellikle İSO İkinci 500 şirketlerinin öz kaynaklarında yüzde 22 gibi güçlü bir artışı ortaya çıkarmasını umut verici olarak değerlendiriyoruz."

KOBİ'lerin ihracat performansının da belirgin bir şekilde hem Türkiye'den hem de İSO 500 araştırmalarından olumlu anlamda ayrıştığını aktaran Bahçıvan, yine İSO İkinci 500'ün istihdam artışının İSO 500'e göre daha güçlü bir oranda, yüzde 4,6 olarak gerçekleşmesinin de önemli bir sonuç olarak değerlendirilmesi gerektiğini bildirdi.

İSO İkinci 500 kapsamındaki şirketlerde orta-yüksek ve yüksek teknoloji yoğunluklu sanayilerin toplam payının 2020 yılında 3,1 puan artarak yüzde 29,5'e yükselmesinin de gelecek adına dikkate değer bir gösterge olduğunu belirten Bahçıvan, yine de teknoloji ve katma değer yapısında hedeflenen gelişmenin sağlanabilmesi için yeni yatırım ve girişimlere ihtiyacın devam ettiğini aktardı.

"KOBİ'lerimizin ortaya koyduğu güçlü potansiyel daha fazla teşvik edilmeli"

Bahçıvan, İSO İkinci 500'de özellikle finansal açıdan daha fazla iyileşmeye ihtiyacı olan birçok gösterge de olduğunu belirterek, şunları aktardı:

"Örneğin, dönen ve duran varlıkların dağılımı, kaynak yapısı, net döviz pozisyonu, halka açılma eğilimleri, AR-GE yapabilme istek ve kabiliyetleri gibi… Son olarak, İSO İkinci 500 verileri, Türk sanayisinin uygun finansman koşulları bulduğu zaman sağlıklı büyüme yolunda üretimin gücüne güç katmaya hazır olduğunu ortaya koymuştur. Bu tablo aynı zamanda, 2020 yılındaki zorlu koşullar altında KOBİ'lerin yönetim becerilerini önemli ölçüde artırmış olduklarını göstermesi açısından da değerlidir. Temennimiz, bu şirketlerimizin performansının Türkiye geneline yansıması ve bu pozitif tablonun gelecek dönemde de sürdürülebilir olmasıdır. Her zaman söylediğimiz gibi elverişli finansman ülkemiz ekonomisinin, üretiminin ve dinamizminin korunmasının en önemli faktörüdür. İSO İkinci 500'ün sonuçlarına bu açıdan bakıldığında KOBİ'lerimizin ortaya koyduğu güçlü potansiyelin daha fazla teşvik edilmesi gerekmektedir."

İSO, Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2020 nin sonuçlarını açıkladı
İSO, Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2020 nin sonuçlarını açıkladı

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Türk Lirası, İhracat, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İSO, 'Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2020'nin sonuçlarını açıkladı - Son Dakika Ekonomi


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