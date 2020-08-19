İkinci Akıncı TİHA, ikinci testi de başarıyla geçti - Son Dakika

İkinci Akıncı TİHA, ikinci testi de başarıyla geçti

İkinci Akıncı TİHA, ikinci testi de başarıyla geçti Bayraktar Akıncı TİHA, ikinci uçuş testini başarıyla tamamladı Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar Akıncı TİHA'nın (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) ikinci prototipi, Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'nda yer alan...

İkinci Akıncı TİHA, ikinci testi de başarıyla geçti Bayraktar Akıncı TİHA, ikinci uçuş testini başarıyla tamamladı TEKİRDAĞ - Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar Akıncı TİHA'nın (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) ikinci prototipi, Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'nda yer alan Bayraktar Akıncı Uçuş ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen ikinci uçuş testini de başarıyla tamamladı. Orta İrtifa Sistem Doğrulama Testi kapsamında 14.14'te havalanan Bayraktar Akıncı TİHA'nın ikinci prototipi, Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın yönetiminde gerçekleştirilen test uçuşunda ortalama 20 bin feet irtifada (Yaklaşık 6.1 km) 2 saat 26 dakika havada kaldı. Gökyüzünde gerçekleştirilen testlerin ardından saat 16.40'da piste teker koyan Bayraktar Akıncı TİHA'nın dördüncü uçuş testi de başarıyla tamamlanmış oldu.

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 20:51

Kaynak: İHA

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