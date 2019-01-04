İkinci Amatör Küme Fikstürü 12 Ocak'ta
46 dakika önce
2018-2019 Futbol sezonu İkinci Amatör Küme fikstür çekimi 12 Ocak Cumartesi günü Sümer Amatör Evi'nde saat 14.00'de yapılacak.
2018-2019 Futbol
sezonu İkinci Amatör Küme fikstür çekimi 12 Ocak Cumartesi günü Sümer Amatör Evi'nde saat 14.00'de yapılacak.
12 Ocak Cumartesi günü yapılacak olan fikstür çekimin ardından müsabakalar ise 9-10 Şubat 2019 tarihinde başlayacak. Kayseri
Futbol İl Temsilciliği tarafından planlaması yapılan İkinci Amatör Küme için lige katılacak olan takımlar gerekli evrakları ve vize işlemlerini Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu başvurarak yapmaları gerekiyor. Yapılacak olan fikstür çekimine Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Musa Soykarcı, Kayseri Futbol İl Temsilcisi Süleyman Özçınar, ASKF Yönetim Kurulu üyeleri ve kulüpler katılacağı öğrenildi. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:25 Kaynak: İHA
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