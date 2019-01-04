Son Dakika Haberleri: İkinci Amatör Küme Fikstürü 12 Ocak'ta

İkinci Amatör Küme Fikstürü 12 Ocak'ta

46 dakika önce

2018-2019 Futbol sezonu İkinci Amatör Küme fikstür çekimi 12 Ocak Cumartesi günü Sümer Amatör Evi'nde saat 14.00'de yapılacak.

İkinci Amatör Küme Fikstürü 12 Ocak'ta, System.String[]
2018-2019 Futbol sezonu İkinci Amatör Küme fikstür çekimi 12 Ocak Cumartesi günü Sümer Amatör Evi'nde saat 14.00'de yapılacak.

12 Ocak Cumartesi günü yapılacak olan fikstür çekimin ardından müsabakalar ise 9-10 Şubat 2019 tarihinde başlayacak. Kayseri Futbol İl Temsilciliği tarafından planlaması yapılan İkinci Amatör Küme için lige katılacak olan takımlar gerekli evrakları ve vize işlemlerini Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu başvurarak yapmaları gerekiyor. Yapılacak olan fikstür çekimine Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Musa Soykarcı, Kayseri Futbol İl Temsilcisi Süleyman Özçınar, ASKF Yönetim Kurulu üyeleri ve kulüpler katılacağı öğrenildi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:25 Kaynak: İHA

Kayseri, Futbol, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Monaco, Naldo'yu Renklerine Bağladı Juventus'un Yıldızı Ronaldo, Yeni Yıla Ödülle Başladı

Kayseri'de Sokak Köpeklerinin Saldırdığı Lise Öğrencisi Öldü, Mahalle Sakinleri İsyan Etti Suudi Arabistan Takımı, Rodrigues'ten Sonra Belhanda'yı da İstiyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 17:11:36. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İkinci Amatör Küme Fikstürü 12 Ocak'ta
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]