İkinci Amatör Küme fikstürü 17 Ocak'ta çekilecek - Son Dakika
Son Dakika Spor İkinci Amatör Küme fikstürü 17 Ocak'ta çekilecek - Son Dakika Spor

İkinci Amatör Küme fikstürü 17 Ocak'ta çekilecek

6 saat önce

Kayseri İkinci Amatör Küme futbol liginin fikstür çekiminin 17 Ocak Cuma günü yapılacağı açıklandı.

İkinci Amatör Küme fikstürü 17 Ocak'ta çekilecek, System.String[]

Kayseri İkinci Amatör Küme futbol liginin fikstür çekiminin 17 Ocak Cuma günü yapılacağı açıklandı.


Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, bu sezon Kayseri İkinci Amatörküme maçlarının 8-9 Şubat tarihlerinde başlayacağı açıklandı. Bu ligde mücadele edecek olan takımların fikstür çekimi ise 17 Ocak Cuma günü yapılacak. Yapılan açıklamada 17 Ocak Cuma günü Sümer Amatör Evi'nde saat 16.00'da yapılacak fikstür çekimine kadar katılmak isteyen takımların evrak ve vize işlemlerini tamamlamaları istendi. - KAYSERİ

Kayseri, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 03:48 Kaynak: İHA
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